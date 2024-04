Vanderlan e Mabel firmam compromisso para 2º turno

Apesar de esforços do setor produtivo de Goiás em unificar as pré-candidaturas do senador Vanderlan Cardoso (PSD) e do presidente da Federação da Indústria de Goiás (Fieg), Sandro Mabel (União Brasil) no primeiro turno da eleição, ambos decidiram seguir caminhos diferentes em suas pré-campanhas, pelo menos até as convenções. O sentimento dos empresários é que dá para promover um alinhamento, mas se não for possível, há o compromisso para um eventual segundo turno.

Publicamente, aos empresários, Vanderlan reiterou que não iria recuar de seu projeto, já que vinha construindo e firmando compromissos com grupos e associações. Ele também destacou que já havia sugerido que Mabel assumisse seu posto em uma pré-candidatura, mas Sandro repetidas vezes, negou.

Ainda assim, partiu de Vanderlan a sugestão de se apoiarem na segunda etapa da eleição. “Eu acredito que um de nós dois estará no segundo turno. Quem chegar lá, recebe apoio do outro”, disse o senador a Sandro Mabel. Na reunião, todos os representantes do Fórum de Entidades Empresariais (FEE), estavam presentes.

Após a reunião, Mabel negou as pressões existam, mas reforçou que o setor produtivo vê em Vanderlan Cardoso um “excelente senador da República”. “Ele está super antenado na questão da Reforma Tributária que pode provocar impactos muito negativos aos municípios goianos”, destacou. Ele também confirmou que há um alinhamento para que ambos se apoiem no segundo turno. “Por isso, teremos muito cuidado em relação à campanha. Vanderlan é meu amigo e um alinhamento com ele no segundo turno será natural”, pontuou.