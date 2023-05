Vassil Oliveira assume a coluna política no Tribuna do Planalto

O renomado jornalista e consultor Vassil Oliveira passa a assumir a coluna do Tribuna Política no prestigiado Jornal Tribuna do Planalto. Com vasta experiência no campo jornalístico, traz consigo um currículo impressionante, tendo atuado como diretor de Redação da Tribuna do Planalto, foi editor de Política de O Popular e comandou a Comunicação de Goiânia e Campo Grande.

Além de suas contribuições como profissional da imprensa, Vassil também é autor de obras literárias reconhecidas. Entre elas, destacam-se o livro “Eleição do Início ao Fim”, que aborda o tema das campanhas eleitorais de maneira abrangente, e o livro de contos intitulado “Homens e Cavas de Mulheres Amorosas”.

Com sua experiência e expertise no campo da política e comunicação, o jornalista traz uma perspectiva ampla e aprofundada para a coluna do Tribuna Política. Os leitores podem esperar análises e reflexões de qualidade, embasadas em seu conhecimento e vivência na área.

A equipe do Jornal Tribuna do Planalto se orgulha de contar com a contribuição de Vassil Oliveira em sua equipe editorial e acredita que sua presença enriquecerá ainda mais o conteúdo do periódico, oferecendo aos leitores informações e análises pertinentes sobre os acontecimentos políticos da região e do país.