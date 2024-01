Vazamento de amônia deixa funcionário de frigorífico com queimaduras em Luziânia

Um homem de 70 anos, funcionário de um frigorífico, sofreu queimaduras na madrugada de hoje em um acidente de trabalho na cidade de Luziânia. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a contenção de um vazamento de amônia.

Segundo os bombeiros, no local, um técnico realizava a manutenção do cilindro, quando houve uma ruptura do visor, resultando no vazamento. O funcionário tentou fechar a registro, mas, como não conseguiu, se afastou do local. A vítima do sexo masculino, 70 anos, precisou de atendimento em decorrência de inalação do gás e de queimaduras de primeiro e segundo grau no braço esquerdo e abdômen, com aproximadamente 12% de queimadura corporal.

As equipes realizaram os primeiros-socorros, e o conduziram à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luziânia.

O vazamento gerou uma nuvem tóxica, sendo necessário utilizar uma linha de combate de jato neblinado e, com o apoio de uma guarnição do CBMDF, foi contido o vazamento e o local isolado.