Veículos de até R$ 50 mil somam mais de 44% dos devedores de impostos

Levantamento realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito, a pedido da Rádio Interativa, revela que 46% da inadimplência de IPVA e Licenciamento é composta por veículos de até R$ 50 mil. Segundo o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, a inadimplência atinge mais de 40% da frota goiana. De acordo com os dados apurados pela Diretoria de Tecnologia da Informação da autarquia, dos 4,72 milhões de veículos registrados no Estado, 1,96 milhão possuem débitos em atraso.

Os veículos considerados populares, de até R$ 100 mil conforme a tabela Fipe, formam a maior parcela dos devedores, 61%. Se considerada a idade da frota, os veículos com mais de 20 anos de fabricação representam a maioria dos inadimplentes.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que circular com o veículo sem licenciamento é infração gravíssima. O artigo 230, inciso V, diz que a irregularidade é passível de multa no valor de R$ 293,47, além de retenção do veículo até que todos os débitos sejam quitados.