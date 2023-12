Verão deve ser de temperaturas elevadas e chuvas acima da média

O verão começa exatamente às 00h27 desta sexta-feira (22) e se estende até 20 de março, às 00h06. E, segundo a Climatempo, a estação será de temperaturas elevadas e de chuvas acima da média em boa parte do País.

Por causa do El Niño, o verão no Brasil também deixará as chuvas abaixo da média na região amazônica, especialmente nos estados do Amazonas e Pará.

Apesar do tempo abafado ser esperado para todo o país, novas ondas de calor podem ser registradas em janeiro no Sudeste e na região central do Brasil. Já no Oeste e Sul do país, as condições mais favoráveis para a ocorrência desse fenômeno devem ser observadas entre janeiro e fevereiro.