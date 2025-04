Vereador defende gestão Mabel e projeta: “Goiânia será melhor que Sorocaba”

O vereador Pedro Azulão Jr. (MDB) enalteceu o trabalho do prefeito Sandro Mabel (UB) nos primeiros 100 dias e disse que Goiânia pode ser “melhor do que Sorocaba”. A declaração ocorreu nesta quinta-feira (10), mesmo dia em que o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), foi alvo de uma operação da Polícia Federal relacionada a desvios de recursos públicos na saúde.

Azulão falou sobre a disposição de Mabel em atender aos vereadores e destacou que também mantém contato com o secretário de Saúde do Município, Luiz Pellizer.

“Por que será que está me atendendo? Será que é só o vereador Pedro Azulão Júnior? Não! Eu vejo vários vereadores, mas eu não perco tempo. Eu saio de dia, de noite… Eu ligo para o prefeito, é meia-noite, é uma hora da manhã. Eu tô dentro de um Cais e ele me atende, o secretário de saúde me atende. E nem sempre dá conta de resolver. Mas sempre me dá atenção e ajuda e empenho para resolver os problemas, principalmente da saúde”, disse o vereador.

Azulão também falou sobre os primeiros 100 dias de mandato de Mabel e afirmou que a cidade será melhor para os goianienses. “Eu quero te cumprimentar pelos 100 dias de mandato, prefeito. Falta fazer mais? Falta! Mas continua nesse ritmo que nós vamos entregar para os goianienses a melhor cidade para se morar. Vai ser melhor do que Sorocaba, pode escrever aí”, afirmou.

O parlamentar ressaltou ainda que não tem “reclamação de nada”, já que está trabalhando diariamente e vê que a cidade está em movimento. “Eu ouvi citar o prefeito Rogério Cruz, no mandato dele foi o mandato que eu mais produzi. E não está sendo diferente com o prefeito Sandro Mabel”, disse.

Em resposta à Operação Copia e Cola da Polícia Federal, o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, acusou se tratar de retaliação política do presidente Lula (PT) depois que ele pontuou, sem mencionar quais pesquisas, em terceiro lugar para a disputa ao Palácio do Planalto no ano que vem, e em segundo para o Governo do Estado de São Paulo. Ele disse que mantém a pré-candidatura à Presidência da República e vai intensificar as movimentações.