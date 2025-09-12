Vereador Jeovanito Lino de Jesus é homenageado com a Medalha do Mérito Legislativo

O vereador Jeovanito Lino de Jesus, um dos grandes nomes da política do Nordeste Goiano, foi homenageado com a Medalha do Mérito Legislativo, concedida em sessão solene extraordinária da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). Ex-prefeito de Nova Roma (GO), vereador por três mandatos e ex-presidente da Associação dos Prefeitos do Nordeste Goiano, Jeovanito construiu uma carreira pública marcada por compromisso, liderança e dedicação ao desenvolvimento regional.

Jeovanito recebeu a honraria na sessão conduzida pelo presidente Bruno Peixoto (UB), para comemorar o primeiro aniversário do Instituto Iris Rezende Machado. A cerimônia, que reuniu autoridades, familiares e personalidades políticas, celebrou o legado e a trajetória do ex-governador, ex-prefeito de Goiânia e ex-deputado estadual, uma das figuras políticas mais emblemáticas de Goiás.

A mesa diretiva contou com a secretária interina de Estado da Retomada, Suellen Mara de Lima, representando o governador Ronaldo Caiado (UB); a vice-prefeita de Goiânia, Coronel Cláudia Lira (Avante); o ex-conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO), Paulo Ernani Miranda Ortegal, representando o vice-governador Daniel Vilela (MDB); o senador Pedro Chaves (MDB); a deputada federal por Goiás, Marussa Boldrin (MDB); e os associados fundadores do instituto, Mariana Machado Peixoto e Daniel Machado Peixoto Craveiro.

A cerimônia também teve a participação de deputados estaduais, do vereador por Goiânia, Willian Veloso (PL), do ex-desembargador Gilberto Marques, além de outras autoridades.

Bruno Peixoto abriu os trabalhos, sublinhando a importância da homenagem e a missão do instituto em preservar a memória de Iris Rezende. Em seu pronunciamento, Peixoto ressaltou os ensinamentos adquiridos com o político e o desejo de que a entidade possa inspirar futuras gerações de políticos.

Jeovanito recebeu a homenagem junto com a presidente do instituto e filha de Iris Rezende, Ana Paula Rezende.

Grandes obras em Nova Roma

Durante sua gestão como prefeito, Jeovanito viabilizou parcerias estratégicas com o Governo do Estado de Goiás e conquistou importantes obras que transformaram a realidade do município. Entre os destaques estão:

•Construção do Ginásio de Esportes, espaço de lazer e incentivo à juventude;

•Asfaltamento da rodovia Iaciara–Nova Roma, ampliando a integração regional e o desenvolvimento econômico;

•Construção do Hospital Municipal, garantindo acesso à saúde para toda a população;

•Implantação de energia elétrica nos povoados rurais, levando dignidade e progresso ao campo;

•Perfuração de poços artesianos, assegurando água potável às comunidades mais distantes;

•Implantação de três agroindústrias, fortalecendo a economia local, gerando empregos e oportunidades;

•Outras obras de infraestrutura e serviços públicos que modernizaram a cidade e melhoraram a qualidade de vida dos moradores.

Legado político e pessoal

Na Câmara Municipal, Jeovanito exerceu três mandatos de vereador, sempre atuando com ética, postura conciliadora e defesa permanente dos interesses da comunidade.

Como presidente da Associação dos Prefeitos do Nordeste Goiano, trabalhou pela união dos gestores municipais e pela defesa de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da região.

Casado com Cleonice Aguiar, é lembrado pelo caráter simples, pelo respeito ao próximo e pelo compromisso inabalável com o bem-estar coletivo.

Reconhecimento merecido

A entrega do Mérito Legislativo pelo Instituto Iris Rezende Machado é uma justa homenagem a uma trajetória marcada pelo serviço público exemplar. Mais do que celebrar conquistas administrativas, a honraria valoriza a dedicação de Jeovanito Lino de Jesus à sua terra e ao seu povo, deixando um legado de progresso, respeito e dignidade para as futuras gerações.

Sempre ao lado dos grandes governantes de Goiás, como Iris Rezende e Maguito Vilela, Jeovanito trabalhou incansavelmente para levar melhorias à qualidade de vida da população do Nordeste Goiano.