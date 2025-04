Vereador propõe criação do Dia do Patriota Conservador em Goiânia

Foi apresentado na última quinta-feira (3), na Câmara Municipal de Goiânia, um projeto de lei que institui o Dia Municipal do Patriota Conservador, na capital. A proposta é de autoria do vereador Coronel Urzêda (PL) e tem como objetivo, segundo ele, criar um marco de valorização dos princípios que, afirma o parlamentar, sustentam a sociedade.

“Precisamos resgatar o amor à pátria, o respeito à família e os valores morais que garantem um futuro sólido para a nossa sociedade e o nosso país. É um projeto que fortalece a ordem, a moralidade e o compromisso com o Brasil. Não podemos permitir que esses valores sejam enfraquecidos ou esquecidos. A história nos mostra que as nações que preservam seus princípios se tornam mais prósperas e unidas”, afirmou o vereador durante a sessão.

O projeto sugere que a data seja celebrada em 6 de setembro, véspera do Dia da Independência do Brasil, como uma forma de fortalecer o sentimento patriótico. “Nossa ideia é que esse dia sirva para reforçar a importância da cidadania, do respeito às tradições e da consciência nacional. Goiânia precisa se tornar referência na defesa desses ideais”, acrescentou Coronel Urzêda.

Na mesma sessão, Urzêda defendeu sua autonomia para abordar os temas que tiver interesse, inclusive pautas nacionais. O posicionamento foi em resposta a comentários de colegas que criticam os vereadores do PL por abordarem assuntos relacionados ao governo federal. “Eu legislo e fiscalizo para Goiânia, mas eu não devo satisfação para outro vereador se eu vou falar de Bolsonaro aqui, ou de Michele, ou de Eduardo, ou de Mônica”, disse.

“Porque eu moro no Brasil, então os assuntos aqui trazidos envolvem, não necessariamente, diretamente, a minha cidade, mas envolvem onde eu moro. Eu sou brasileiro”, destacou o parlamentar.

O vereador é um dos goianienses que participam, neste domingo (6), de manifestação em defesa da anistia para os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro, na Avenida Paulista, em São Paulo.