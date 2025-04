Vereadores agradecem investimentos na Câmara: ‘salada de frutas agora tem kiwi’

Durante a sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Goiânia da última quarta-feira (9), o vereador Léo José (Solidariedade) comentou, em tom descontraído, a presença de kiwi na salada de frutas servida na Câmara Municipal de Goiânia. Vereadores também elogiaram investimentos no mobiliário da Casa.

“Quero parabenizar o PC por essa saladinha de frutas. Até kiwi tem agora. Antes só tinha melão”, disse, referindo-se a Paulo César Fornazier, chefe de gabinete do presidente da Casa, Romário Policarpo (PRD).

Além da alimentação, vereadores também mencionaram a troca das cadeiras na sala de comissões. Presidente da CCJ, o vereador Luan Alves (MDB) destacou a reforma em diferentes setores da Câmara.

“Quero parabenizar também nosso presidente Policarpo, em nome do nosso chefe de gabinete PC, pela estruturação da Casa, não só a sala de comissões com cadeiras novas, toda a Casa vem passando por grande reforma e ajuste. Fica aqui o meu reconhecimento.”

Henrique Alves (MDB) brincou com o fato de o pedido antigo ter sido atendido somente agora. “Estou de mal com o PC. Passei quatro anos solicitando aqui a mudança, e vossa excelência (Luan) tá com mais moral do que eu, porque sentou na cadeira e já mudou as cadeiras da comissão. Então, PC, estou de mal contigo, viu, irmão.”

Já o vereador William Veloso (PL), que é cadeirante, comentou a questão com bom humor. “Presidente, essa questão de cadeira, eu já trago a minha de casa. A minha é bem confortável.”

Em março, a Câmara Municipal empenhou R$ 80.757,00 para a empresa A.M. Distribuidora de Polpas de Frutas & Frios Eireli, mas o único pagamento que consta no Portal da Transparência da Casa para alimentação foi de R$ 15.698,03 para outro fornecedor, a WF Alimentação Ltda.