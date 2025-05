Vereadores concedem cidadania goianiense a Deltan, Nikolas, Bolsonaro, Salles e Luxemburgo

A Comissão de Cultura da Câmara Municipal de Goiânia aprovou, nesta terça-feira (13), uma série de projetos que concedem o Título de Cidadão Goianiense a personalidades com atuação de destaque fora do estado. A escolha por homenagear figuras de projeção nacional, em detrimento de nomes com reconhecida trajetória na capital, evidencia o foco político dos mandatos e os critérios adotados para a concessão de uma das principais honrarias do Legislativo goianiense.

Entre os homenageados estão nomes de alcance nacional, como o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, indicado pelo vereador Igor Franco (MDB); o ex-procurador da República e ex-deputado federal Deltan Dallagnol, também por iniciativa de Igor Franco; e o deputado federal Nikolas Ferreira, proposto por Sargento Novandir (MDB).

O senador Flávio Bolsonaro receberá a homenagem por sugestão do vereador Coronel Urzeda (PL), enquanto o técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo foi indicado por Ronilson Reis (Solidariedade), que também apresentou projeto para homenagear o jurista José Eduardo Siqueira Campos.

Na área jurídica, foram aprovadas as homenagens a Breno Medeiros, por iniciativa de Denício Trindade (UB), e a Felipe Sarmento Cordeiro, indicado por Willian Veloso (PL). O presidente da OAB Nacional, José Alberto Ribeiro Simonetti, também foi lembrado por Veloso.

Apesar do foco em personalidades de fora, a comissão aprovou também a concessão do título a nomes com trajetória consolidada em Goiânia. Entre eles estão o desembargador Itamar de Lima, indicado por Anselmo Pereira (MDB); o procurador do Tribunal de Contas dos Municípios José Gustavo Athayde, por Leo José (Solidariedade); o cirurgião-dentista Neyber Oliveira Rocha, por Denício Trindade (UB); e o presidente do Sindicato das Indústrias de Curtumes e Correlatos do Estado de Goiás (Sindcurtume), Emílio Carlos Bittar, por Rose Cruvinel (UB).

Todos os títulos de cidadania agora passam pela Comissão de Cultura, presidida pelo vereador Fabrício Rosa (PT). Os projetos que receberam parecer favorável seguem para votação em plenário.

A concessão do Título de Cidadão Goianiense é uma das mais altas honrarias da Casa Legislativa, concedida a personalidades que, mesmo não tendo nascido na capital, contribuíram de forma expressiva para o desenvolvimento da cidade, seja por meio de ações políticas, sociais, culturais ou institucionais.