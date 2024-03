Viaduto da BR-153 em Hidrolândia/GO continua em meia pista

O trânsito da BR-153, no quilômetro 530, no sentido Goiânia para São Paulo, está sendo desviado para a pista lateral, em função das obras que estão em curso desde o fim de fevereiro, quando uma placa de contenção da trincheira existente no perímetro urbano de Hidrolândia se soltou, bloqueando metade da pista principal da rodovia.

Um segundo rompimento ocorreu no último dia 25/03, afetando a estrutura de uma das pontes do viaduto. Dessa forma, o retorno é realizado por meio da única ponte que não foi comprometida.

A concessionária da via realizou adaptações no trânsito do local, para permitir que o tráfego rodoviário fosse desviado para a via lateral até a conclusão das obras na pista principal. A pista lateral é uma via de mão dupla, com boa sinalização. Foram instalados painéis com informações sobre o desvio.

Com o aumento do fluxo neste feriado, houve retenção e lentidão. Vários motoristas foram flagrados realizando ultrapassagens proibidas neste ponto da rodovia. Além do risco, a infração é punida com multa de quase R$ 1.500,00 e 7 pontos na carteira de habilitação.

Rotas alternativas, como a rodovia estadual GO-020, podem reduzir o tempo de viagem, principalmente durante períodos de grande fluxo. Concessionária diz que não tem previsão para restauração definitiva do local.