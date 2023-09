Vídeo mostra alunas se agredindo na porta de escola, em Anápolis

Viralizou nas redes sociais um vídeo em que duas alunas de Anápolis foram filmadas se agredindo na porta da escola.

Segundo as informações, uma das jovens é venezuelana e era vítima de xenofobia e injúria racial. Segundo a Polícia Militar (PM), as duas meninas têm 13 anos. A confusão aconteceu no final da tarde de quarta-feira (13) no Colégio Estadual Carlos de Pina.

Em nota, a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) informou que a gestão da unidade se reuniu com as familías das estudantes para que o episódio não se repita. Além disso, disse que tem trabalhos para combater todo tipo de preconceito nas escolas.