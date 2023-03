VIIIXE: festival de forró e piseiro acontece neste domingo em Goiânia

Consagrado como o maior festival de forró e piseiro do Brasil com grandes nomes da música nordestina invadindo todo o país com seu sotaque doce e ritmo vibrante, VIIIXE está confirmado em 15 capitais em 2023. Neste domingo, dia 26 de março, é a cidade de Goiânia que vai viver essa experiência inesquecível. O festival acontece a partir das 14h no estacionamento do Estádio Serra Dourada e os últimos ingressos estão disponíveis no site da Brasil Ticket.