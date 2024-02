Vila Ambiental é opção de aprendizagem para escolas e unidades de Educação Infantil

Trilha ecológica, oficinas educativas, bambuzal, anfiteatro, espetáculos de artes plásticas. Esses são alguns dos destaques da Vila Ambiental, localizada no Parque Areião. O espaço, criado em 2005, funciona como um núcleo de aprendizado sobre biodinâmica e sustentabilidade, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação (SME), em parceria com a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma). Em 2023, mais de sete mil pessoas visitaram a Vila Ambiental.

As visitas monitoradas podem ser requisitadas por escolas (públicas ou particulares), Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e unidades conveniadas, além de outros grupos da comunidade. O passeio pode ser agendado por meio do telefone (62) 3524-4602 e são organizados para turmas a partir de 15 pessoas.

“Em meio a tanto aprendizado e diversão, o visitante ainda desfruta da companhia de moradores cativantes, como o macaco prego (mascote do Parque), patos, gansos, marrecos. Além de aves como bico de brasa, tucano, udu coroado, curicaca, joão de barro e sabiá”, ressalta a coordenadora da Vila Ambiental, Ana Cristina Cavalcanti.

A SME e a Amma realizam inúmeros projetos na Vila Ambiental como sarau noturno para estudantes da Educação de Jovens e Adultos(EJA), distribuição de mudas de plantas nativas e medicinais, oficinas sobre coleta seletiva e outros processos de sustentabilidade. A Vila Ambiental também recebe turistas e quaisquer pessoas que desejem conhecer e conviver com a natureza.