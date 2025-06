Vila aposta em Luisinho Lopes para tentar vaga na Série A

Nossos clubes são mesmo pouco inovadores na hora de contratar novos treinadores. Não ousam com novos técnicos, preferem repetir nomes que já passaram pelos clubes a buscar alternativas diferentes, com capacidade para fazer algo novo no futebol goiano. O Goiás trouxe de volta Vagner Mancini, mas esse é um grande nome do futebol brasileiro, tanto é que mantém o time esmeraldino na liderança da série B há várias rodadas. Seu retorno deu certo.

O Vila Nova demitiu Rafael Lacerda, depois de quatro derrotas seguidas. Ainda ontem anunciou a contratação de Luisinho Lopes, que dirigiu o Tigre ano passado, quando obteve um aproveitamento apenas razoável, de 49,3%. Em 2025, Luisinho Lopes dirigiu o Paysandu, onde conquistou o título da Copa Verde sobre o Goiás no estádio Serra Dourada, mas deixou o clube de Belém na lanterna da série B, onde se encontra até o momento. Se a intenção do time colorado é conquistar vaga na série A, como afirmam seus dirigentes, Luisinho Lopes talvez não tenha sido a melhor escolha.

Anselmo Ramon pode não jogar?

Um estranho acordo verbal entre o presidente do CRB e Paulo Rogério Pinheiro pode tirar o centroavante Anselmo Ramon do jogo de sábado contra o CRB. Segundo afirmação do presidente do clube alagoano, Mário Marroquim, existe um “Acordo de Cavalheiros” entre os dois dirigentes, proibindo Anselmo Ramon e Breno de participarem do jogo, quando as duas equipes se enfrentassem. “Acordo de Cavalheiros”, que Marroquim espera seja cumprido. Mas para Paulo Rogério Pinheiro a história não é bem assim. A proibição seria uma cláusula do contrato em caso de empréstimo. Mas Anselmo Ramon e Breno Herculano foram negociados em definitivo. Esse acordo não existe, disse Paulo Rogério.

O tal “Acordo de Cavalheiros” parece mais uma jogada do presidente do CRB para enfraquecer o Goiás no jogo de sábado. Anselmo Ramon desfalca o Goiás, enquanto Breno Herculano não faz muita diferença estando em campo ou não. Aliás, se ficar fora é um reforço para o CRB. É uma história muito mal contada do presidente do CRB, que certamente o Goiás não vai “engolir”. Paulo Rogério naquela oportunidade não tinha poder de decisão, era apenas um Conselheiro que ajudava a diretoria. Agora é diferente, é presidente do Conselho Deliberativo, pode decidir esse imbróglio em favor do Goiás. O técnico Vagner Mancini já tem muitos problemas para escalar o time, principalmente no setor defensivo, não precisa mais este criado pelo dirigente do CRB.

MOSAICO

+++ Segundo informação do Jornal O Popular, o Goiás negocia a comercialização de “naming rights” do estádio Hailé Pinheiro. São pelo menos três empresas interessadas. A intenção é transformar o estádio da Serrinha em Arena.

+++ Richarlison comemora volta à seleção, mas admite que foi mal. O jogador, que tem a confiança do técnico Carlo Ancelotti, não correspondeu nos dois primeiros jogos.

+++ O Iporá anunciou a contratação do técnico Guido Beltrão, de 39 anos, para a sequência da Divisão de Acesso 2025. Beltrão terá dez jogos pela frente para buscar o acesso.

+++ Anapolina reforça o elenco na segundona com zagueiro ex-Grêmio e Ponte Preta. Trata-se de Clebson, jogador formado na base do Grêmio com passagem pela Ponte Preta.

+++ Em manifestações nas redes sociais, torcedores do Vila Nova não aprovaram a contratação de Luisinho Lopes. “Com esse técnico, o Vila assume que pretende apenas permanecer na série B”.

+++ No Atlético, o zagueiro Alix vive momento de artilheiro. Marcou no clássico contra o Goiás e no último jogo na vitória contra o Atlético PR em Curitiba.