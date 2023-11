Vila Cultural Cora Coralina recebe mostra coletiva do Festival LambesGóia

A Vila Cultural Cora Coralina inaugura nesta quinta-feira (09/11), às 18h, a 2ª mostra coletiva de lambe-lambe “Nodas de Uma Navalha / Cortes em Quatro Tempos”. A iniciativa faz parte da programação do 3º Festival Internacional LambesGóia e tem entrada gratuita.

Com produção da Valenta Arte Urbana e atividades a serem realizadas entre 05 e 18 novembro, o LambesGóia 2023 foi contemplado pelo Edital de Fomento aos Festivais e Eventos do Fundo de Arte e Cultura (FAC), mecanismo de fomento do Governo de Goiás, gerenciado pela Secretaria de Estado da Cultura.

A exposição tem curadoria do coletivo Lambes Brasil e este ano apresentará um panorama nacional da produção de artistas que investigam o lambe-lambe como linguagem e como técnica. A mostra reúne 14 artistas e cinco coletivos radicados em todas as regiões do país com técnicas variadas como arte e impressão digital, recorte, fotografia, colagem e xilogravura.

No dia 14 de novembro, às 14h, a organização do festival promoverá visita guiada à mostra com seus produtores e um intérprete de libras. A exposição Lambe-Lambe segue em cartaz na Vila Cultural até 10 de dezembro, com visitação gratuita, de segunda-feira a domingo, das 9h às 17h.

O festival

Com o intuito de divulgar a técnica na cidade de Goiânia, o Festival Internacional de Lambe-Lambe – LambesGóia nasceu em 2019. Trata-se de uma vertente da arte urbana que consiste em produzir trabalhos artísticos em papel, sejam eles em forma de cartazes, pinturas, fotografias, poemas e etc, para então serem colados em espaços públicos, promovendo a troca entre artistas de outras cidades ou países para também serem colados nestes lugares.

Nesta edição, o festival bateu os próprios recordes e conta com cartazes de artistas de 20 países, como Canadá, Argentina, Bolívia e Alemanha, além de mais de mais de 100 artistas brasileiros.

“O número de participantes mais que dobrou, chegando a contabilizar mais de 160 nomes entre artistas e coletivos. Um dado interessante foi o aumento do número de goianos que colaboraram enviando seus trabalhos para o mural”, ressalta Larissa Pitman, da Valenta Arte Urbana.

Murais

Durante o lambe-lambe serão produzidos dois murais coletivos no Setor Central em Goiânia, além de quatro murais individuais, distribuídos pelos bairros Centro, Marista e Vila Redenção em Goiânia, além do Parque Flamboyant em Aparecida de Goiânia.

O LambesGóia conta ainda com murais individuais de artistas renomados da cena do lambe no Brasil, como Mila Serejo; de Natal (RN), Tiago Daher; de Goiânia (GO), Haon (GO) e Rafael Vaz (GO).