Setembro em Goiânia traz uma programação diversa que une arte, cultura e esporte. A Vila Cultural Cora Coralina abre três exposições simultâneas no dia 20, enquanto o Museu Antropológico da UFG realiza a 19ª Primavera dos Museus entre 22 e 26. O Passeio das Águas Shopping recebe a mostra ‘Arte Cerrado’, de Joel Costa, em cartaz até o fim do mês. Já no esporte, seguem abertas as inscrições para a 8ª Corrida Rosa e Azul, marcada para 12 de outubro.

Vila Cultural Cora Coralina abre três exposições simultâneas

Neste sábado (20/9), a Vila Cultural Cora Coralina inaugura três mostras que celebram a diversidade da arte contemporânea: a individual “Organogênese”, de Isadora Jochims; a coletiva “Construindo Formas”, com 16 artistas e um coletivo; e a universitária “Escapo”, com trabalhos de estudantes da UFG. As exposições ficam em cartaz até 11 de outubro, com entrada gratuita. O público poderá visitar as mostras diariamente, das 9h às 16h, em um espaço pet friendly. A abertura acontece das 14h às 18h, com curadorias que propõem reflexões sobre tecnologia, natureza, arquitetura e imaginário artístico da nova geração.

Museu Antropológico da UFG promove 19ª Primavera dos Museus

Entre 22 e 26 de setembro, o Museu Antropológico da UFG realiza a 19ª Primavera dos Museus, com entrada gratuita. O evento nacional, do Ibram, terá conferências, oficinas, exposições e atividades culturais, com o tema “Museus e Mudanças Climáticas”.

A abertura ocorre no dia 22, às 17h, com palestra da direção do MA, espetáculo teatral e conferência sobre mudanças climáticas e memória cultural. Durante a semana, o público poderá participar de oficinas, rodas de conversa, lançamentos de livros e visitar exposições como Lavras e Louvores, Florescendo no meio do mundo e feira de artesanato indígena.

Exposição “Arte Cerrado”, de Joel Costa, chega ao Passeio das Águas Shopping

O Passeio das Águas Shopping apresenta a mostra individual do artista Joel Costa, com 10 obras pintadas com terras e pigmentos naturais, retratando a fauna e flora do Cerrado. A iniciativa integra o projeto “Passeio pela Arte”, que valoriza talentos locais e democratiza o acesso à cultura. A exposição segue em cartaz até 30 de setembro, com entrada gratuita, permitindo que o público reflita sobre a preservação ambiental do bioma goiano.

Inscrições abertas para a 8ª Corrida Rosa e Azul

A 8ª edição da Corrida Rosa e Azul será realizada em 12 de outubro, com largada às 6h30 na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). O evento une esporte e conscientização sobre a prevenção dos cânceres de mama e de próstata, oferecendo modalidades de corrida de 5 km, 10 km, caminhada de 1 km e corrida PET de 3 km. Os participantes terão acesso a kit atleta, pontos de hidratação, atendimento médico, Espaço Zen, atrações musicais e Vila Pet.

Serviço:

Data: 12/10/2025

Local: Assembleia Legislativa de Goiás – Goiânia

Inscrições: Sprinta (R$ 45 a R$ 95)