Vila Cultural recebe mais de 100 expositores na sétima edição da Feira e-cêntrica

Durante este fim de semana, Goiânia se transforma em palco para a literatura independente, artes gráficas e debates culturais. A sétima edição da Feira e-cêntrica ocupa a Vila Cultural Cora Coralina, reunindo mais de 100 expositores vindos de nove estados e do Distrito Federal. O evento, que já se consolidou como um dos maiores encontros do setor no país, segue até amanhã, com entrada gratuita.

Realizada pela negalilu editora, a feira oferece ao público uma imersão em lançamentos de livros, zines, artes gráficas e participações especiais de editoras e coletivos literários de diversas regiões, como a paulista Editora Incompleta, a pernambucana Coral Viajante e as Edições Barbatana, de São Paulo. A programação é fruto do apoio da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás (Secult Goiás) e da Prefeitura de Goiânia, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

Além de abrir espaço para a comercialização e exposição de produções independentes, a e-cêntrica tem como marca o diálogo e a formação. Entre os destaques, o Seminário Visão e-cêntrica promove rodas de conversa sobre a ocupação do mercado editorial por mulheres, pessoas negras e LGBTQIAPN+, reunindo autores, editores e artistas de Goiás, Distrito Federal e outros estados.

Programação intensa e plural

Hoje, a programação começa cedo, às 9h, com o minicurso sobre Escrita Literária ministrado por Cidinha da Silva e a oficina de Modelagem de Massinha, com Larissa Toschi. À tarde, o público poderá participar do minicurso de Design Editorial, com Angela Mendes, e da oficina de Colagem, conduzida por Morgs e Cássia Roriz. Às 16h, o Seminário Visão e-cêntrica abre espaço para o debate sobre diversidade no mercado editorial, e, às 17h, o chef Humberto Marra apresenta a oficina sobre plantas alimentícias não convencionais.

No domingo, a feira continua com uma série de lançamentos literários e encerra com o Sarau das Minas GO, uma celebração da produção literária feminina goiana. Outro destaque é a roda de conversa sobre o processo gráfico de livros, com Wallison Gontijo, momento esperado tanto por artistas quanto pelo público interessado em conhecer os bastidores da criação editorial.

Goiânia como vitrine da cultura independente

Para a secretária municipal de Cultura, este tipo de evento reforça o papel de Goiânia como uma cidade aberta à cultura diversa e democrática. “A e-cêntrica movimenta não só o mercado editorial, mas promove reflexões importantes sobre inclusão, acesso à cultura e representatividade. É uma programação que conecta o público goianiense ao que há de mais pulsante na cena literária independente do país”, destaca.

A entrada é gratuita e toda a programação pode ser conferida na Vila Cultural Cora Coralina, no Centro de Goiânia.