A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) realizou, nesta terça-feira (8), uma sessão solene em homenagem ao Vila Nova Futebol Clube, em reconhecimento à conquista do título de Campeão Goiano 2025. A cerimônia foi proposta pelo deputado estadual Talles Barreto (União Brasil) e reuniu jogadores, membros da comissão técnica, dirigentes e torcedores do clube. Durante a solenidade, os homenageados receberam a Medalha Pedro Ludovico Teixeira, uma das mais importantes honrarias do Legislativo goiano.

Ao declarar aberta a sessão, Talles Barreto destacou o simbolismo da conquista para a história do clube e para o futebol goiano. Em seu discurso, o parlamentar fez questão de enaltecer o trabalho do presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, não apenas pela liderança à frente do time, mas também pela coragem em denunciar esquemas de manipulação de resultados no futebol.

“Jorge, você sempre buscou com seriedade e dedicação fazer o Vila Nova grande. Hoje, com esse título, você resgatou esse sentimento de campeão que fez muita gente feliz”, afirmou Barreto, emocionado.

O deputado ressaltou ainda que o título conquistado em 2025 vai além do aspecto esportivo, reforçando a identidade do clube como símbolo de superação e paixão. “O Vila tem uma trajetória que inspira, é um símbolo de garra, um time construído por sonhadores apaixonados. Foram muitas batalhas em campo, com conquistas e lutas. O título se soma a outros 15 que reafirmam a grandeza do Tigrão diante do cenário goiano e do futebol brasileiro.”

Para o parlamentar, a conquista é compartilhada por uma torcida vibrante e fiel. “O Vila nos une e nada nos separa. Cada membro da equipe deu o seu melhor para conquistar esse título. Aos jogadores, meu mais profundo respeito e gratidão. Vocês mostram que, com trabalho, disciplina e paixão, é possível ser campeão.”

Também presente na sessão, o deputado Ricardo Quirino (Republicanos) exaltou momentos marcantes da campanha vitoriosa do clube no estadual e destacou a importância da torcida como elemento de motivação. “A torcida embarcou, gritou alto, como se fossem 20 anos em um só grito. É algo que marca. Dentro de campo, são os jogadores que fazem a diferença. Eles dão o sangue, vivem a responsabilidade e sabem do peso da camisa.”

Quirino finalizou seu discurso parabenizando todos os envolvidos na conquista. “Parabéns aos senhores. A torcida é fantástica, mas dentro das quatro linhas, quem faz acontecer são vocês. Estamos sempre na expectativa da grande vitória.”