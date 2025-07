Vila pode entrar no G4 com vitória e combinação de resultados

O Vila Nova recebe o Operário de Ponta Grossa esta noite no Onésio Brasileiro Alvarenga com a possibilidade de iniciar o final de semana no G4, caso vença o adversário e aconteçam tropeços de Avaí e Athletico Paranaense. Vale lembrar que o time do Paraná joga contra o Goiás no sábado em Curitiba, portanto, além de vencer o “Fantasma”, o Vila tem a indigesta tarefa de torcer para o maior adversário. O Tigre busca a terceira vitória consecutiva, venceu o Atlético Goianiense e a Ferroviária de Araraquara. Vive um bom momento na temporada.

Antes de pensar em torcer pela derrota de adversários, o Vila precisa vencer o Operário de Ponta Grossa. O técnico Luisinho Lopes tem os desfalques do zagueiro Weverton, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, do meia de armação Jean Mota e do atacante Gabriel Poveda, ambos no Departamento Médico. No entanto, Luisinho Lopes poderá contar com o retorno do lateral esquerdo Willian Formiga, além dos dois atletas contratados recentemente, o volante Nathan Melo e o zagueiro Pedro Romano. Enquanto o Vila Nova sonha com o G4, o Operário pretende melhorar sua posição na tabela. Ocupa a 14ª colocação com 17 pontos. A bola rola no OBA as 19 horas.

Moraes e Rato regularizados

Demonstrando muito arrependimento por ter se envolvido em manipulação de resultados, o lateral esquerdo Moraes afirmou que pretende aproveitar a chance que recebeu de jogar pelo Goiás e retribuir com muita disposição para ajudar o time esmeraldino a alcançar o objetivo de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Moraes voltou ao futebol depois de dois anos cumprindo punição. Foi acolhido pela Aparecidense onde jogou algumas partidas, até ser procurado pelo Goiás e ser contratado até o fim da temporada de 2026.

Outro reforço que estará à disposição de Vagner Mancini para a partida contra o Athlético em Curitiba é o meia atacante Wellington Rato, contratado junto ao Vitória da Bahia. Rato foi regularizado, está bem fisicamente e pode ser aproveitado já no jogo deste sábado. Vagner Mancini terá dificuldades para escalar o Goiás, uma vez que sete jogadores não poderão jogar por motivos de suspensão ou contusão. Jajá, autor do gol de empate contra o Criciúma está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo no último jogo. Aloísio cumprirá suspensão automática por ter sido expulso na partida contra o Criciúma e o atacante Arthur Caíke deixou o último jogo sentindo uma lesão na coxa. O zagueiro Lucas Ribeiro, o volante Rodrigo Andrade, o volante Rafael Gava e o meia Benítez seguem no Departamento Médico.

Adson Batista, pior a cada entrevista

O presidente atleticano parece se superar a cada entrevista. Voltou a subir o tom ao comentar o momento do Clube e a janela de transferências. Elogiou a contratação de Wellington Rato pelo Goiás, afirmou que gostaria de ter o jogador no Atlético novamente mas de “barriga vazia”, hoje o atleta está de “barriga cheia”. Fez duras críticas à parte da torcida e das pessoas que querem prejudicar o Atlético através das redes sociais, “Rede social é lugar de corno, é um monte de corno” afirmou. Segundo Adson, muitos se dizem torcedores do Atlético, mas se unem através das redes sociais para tentar destruir o trabalho que se faz no rubro-negro.

Adson Batista foi muito infeliz ao dizer que rede social é lugar de “corno”. Nada a ver uma coisa com outra. As redes sociais são espaços virtuais democráticos, onde todos têm a oportunidade de participar. É claro que muita gente desqualificada se utiliza desse espaço para desconstruir, mas tem também mentes inteligentes participando. A afirmação de que “rede social é lugar de corno” é uma demonstração de que ele também faz mal uso desse espaço digital. Adson precisa acionar o cérebro antes de disparar sua metralhadora de insanidades.

MOSAICO

… “Oportunidade de minha vida, presente de Deus”. Assim se expressou o lateral esquerdo Moraes ao ser apresentado pela diretoria do Goiás. Moraes está pronto para fazer sua estreia no jogo de sábado contra o Athletico Paranaense.

… Na Divisão de Acesso, a Anapolina lidera com 20 pontos, seguida pelo Centro-Oeste com 18 , o Trindade com 17 e o Tupy de Jussara na quarta colocação com 15 pontos. O Rio Verde, um dos favoritos ao acesso, é o quinto colocado com 14 pontos ganhos.

… Onze jogadores brasileiros convocados por Carlo Ancelotti participaram do Mundial de Clubes. O maior destaque foi Marquinhos, capitão do PSG. A maior decepção foi Vinicius Junior, do Real Madrid.

… O argentino Ezequiel Ham, meio de campo contratado pelo Atlético foi apresentado e disse estar pronto para substituir Rhaldney, que deixou o Clube recentemente. O jogador vem do Unión Santa Fé.

… O Vasco da Gama está disposto a montar um grande time, aproveitando a janela de transferências aberta recentemente. A diretoria avalia a contratação de Paulo Henrique Ganso, camisa 10 do Fluminense.

… Aos 34 anos, Ganso vive momentos de incertezas no Fluminense, onde vem perdendo espaços, apesar da história construída no Clube, com títulos importantes e status de ídolo.

… Hugo Bravo, presidente do Vila, espera que a torcida colorada volte a confiar na equipe lotando o OBA nesta sexta-feira. Nas últimas partidas, a média de público gira em torno de 4 mil pagantes. Muito pouco, segundo o presidente.

Justiça garante continuidade da operação da Comurg no Aterro Sanitário de Goiânia