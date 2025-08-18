Vila repete a fórmula para vencer o Goiás. Atlético derrotado em casa

Só o técnico Vagner Mancini ainda não percebeu que o Vila encontrou a fórmula de derrotar o Goiás. Garra, intensidade e entrega total. Este é o segredo. Para o Vila, pouco importa se vai subir ou não, o que a torcida e a diretoria exigem é a vitória contra o maior adversário. Por isso marcou o primeiro gol aos 35 segundos do primeiro tempo, numa falha grotesca da sonolenta defesa esmeraldina. Enquanto o Vila é vibrante e ofensivo, o Goiás é desligado, desorganizado e perdido em campo. Tem sido assim nos últimos clássicos, só o Goiás não percebeu.

O técnico Vagner Mancini, um dos melhores da série B, dessa vez cometeu muitos erros. Errou na escalação do zagueiro Lucas Ribeiro como volante, errou em manter Willean Lepo improvisado na lateral esquerda e ao inventar uma posição para o lateral Moraes, não se sabe se no meio de campo ou no ataque. Foi um festival de improvisações que não deu certo, o Goiás não se encontrou em campo, foi presa fácil para mais uma vitória do Vila Nova, que mantém o tabu de dez jogos sem perder para o principal adversário.

O Goiás ocupa a vice-liderança da série B. A derrota para o Vila não influenciou em sua posição na tabela de classificação, mas muita coisa precisa ser reavaliada no time da Serrinha. Wellington Rato ainda não disse porque foi contratado. Longe de ser o jogador que brilhou no Atlético e no São Paulo. A defesa esmeraldina continua tomando gols em todas as partidas, as vezes com falhas primárias, como no primeiro gol do Vila Nova. São laterais improvisados e dupla de zagueiros com idade avançada para o futebol. Lentos e ineficientes. O técnico Paulo Turra chegou levantando o astral do elenco, enquanto Vagner Mancini continua com um discurso preguiçoso, fala mansa e sem emoção. Resultado: Turra engoliu Mancini.

Atlético não reage

O Atlético perdeu em casa para a Ferroviária de Araraquara. 3 a 1 foi o trágico resultado, que liga o alerta no time de Campinas em relação à aproximação da zona de rebaixamento. No Atlético não se fala mais em acesso à série A, mas em permanência na série B. E o que é pior, a lua de mel de Adson Batista com o técnico Rafael Lacerda parece ter acabado. Ontem o dirigente atleticano criticou o treinador pela saída de Robert e a entrada de Shaylon. Segundo Adson, Robert é o melhor jogador do Atlético e Shaylon, todos sabem, não acrescenta nada ao time há muito tempo.

Além da atuação ruim do time na derrota contra a Ferroviária, os jogadores do rubronegro parecem não respeitar o comando do técnico Rafael Lacerda. Perdendo por 1 a 0, gol de Edson Lucas, o Atlético teve a chance de empatar e mudar o panorama do jogo, quando aos 26 minutos teve uma penalidade máxima a seu favor. Lelê era o jogador escalado para fazer a cobrança, mas Federico Martínez pegou a bola, cobrou o pênalti e errou. Foi um episódio de insubordinação contra a determinação do treinador e o resultado foi o pior possível. Não se sabe qual será o desdobramento do caso, mas o jogador deverá receber algum tipo de punição.

Depois do pênalti perdido, o Atlético ainda empatou o jogo com gol de Lelê, mas a Ferroviária desempatou logo em seguida com Ricardinho e no final da partida aumentou a vantagem com um gol de pênalti cobrado por Carlão. Com a derrota, o Dragão ocupa a 13ª colocação com 27 pontos ganhos. Faltam ainda 18 pontos para o rubronegro alcançar a marca e 45 pontos, número suficiente para evitar o rebaixamento. O Atlético volta a campo no próximo domingo contra o Cuiabá no Mato Grosso.

MOSAICO

>>> O Anápolis levou um gol na etapa final, perdeu para o Náutico, mas segue fora do Z4. Com a derrota por 1 a 0, o Galo ocupa a 16ª colocação, com 19 pontos. Na próxima rodada, enfrenta o Londrina no estádio do Café.

>>> A Aparecidense venceu o Goiatuba por 3 a 2, jogo de ida realizado no estádio Divino Garcia Rosa, em Goiatuba. No jogo de volta em Aparecida de Goiânia, o Camaleão avança com um empate e o Azulão precisa da vitória para se classificar.

>>> Na segunda rodada da Copa Goiás Sub-20, o grande destaque foi a goleada de 7 a 0 do Goiás sobre o Goianésia, jogo realizado no Centro de Treinamento do Goiás.

>>> Em entrevista após o clássico, Vagner Mancini não reconheceu os erros cometidos na escalação e nas substituições durante a partida. Disse que escalaria Lucas Ribeiro improvisado na posição de médio volante novamente e que não o tiraria de campo, caso não tivesse sentido uma contusão.

>>> O time de futebol feminino do Vila Nova foi goleado pelo Atlético Piauiense pelo placar de 4 a 0. Com a vitória, o time do Piauí conquistou o título de campeão do Brasileiro Feminino A3 2025.

>>> A diretoria do Goiás não prestigiou o time no clássico contra o Vila Nova no OBA. Apenas o Diretor de Futebol Lucas Andrino esteve presente no estádio do Vila. Além de Andrino, alguns Conselheiros ocuparam o espaço cedido pelo Vila aos dirigentes do Goiás.

>>> Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Conselho de Administração não foi e disse que jamais irá ao Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. E os jogadores, como entenderam a ausência dos dirigentes?

>>> Merece registro a sensacional goleada do Vasco da Gama sobre o Santos por 6 a 0 no Morumbi. Um alívio para a torcida vascaína, que vê seu time sair da zona de rebaixamento. Um desastre para o Santos, que foi goleado na presença do técnico da seleção, Carlo Ancelotti.