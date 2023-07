Vítimas de violência sexual contam com serviço especializado

Em Goiás, vítimas de violência sexual contam com atendimento especializado no Hospital Estadual da Mulher Dr. Jurandir do Nascimento (Hemu), por meio do Ambulatório de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual (AAVVS), pioneiro no cuidado integral de vítimas desse tipo de crime no país.

Desde 2021, com a inauguração do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), o serviço do AAVVS do Hemu é exclusivo para vítimas de violência sexual com idades acima de 14 anos (mulheres) e de 18 anos (homens). Somente no primeiro semestre de 2023, foram realizados 1.573 atendimentos. Em todo o ano de 2022, foram 2.393 pessoas atendidas.

O AAVVS conta com profissionais de psicologia, serviço social, enfermagem e ginecologia. E mantém comunicação direta com a rede de proteção, que inclui delegacias especializadas, conselhos tutelares, Ministério Público e juizados. O atendimento, referência em cuidado humanizado, visa garantir os direitos da mulher ou de qualquer vítima de violência sexual.

Caso seja necessário, o atendimento emergencial é realizado no pronto-socorro do Hemu, 24 horas por dia, com posterior atendimento ambulatorial no AAVVS, pela equipe multidisciplinar especializada. No ambulatório, os pacientes são atendidos de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Para o coordenador do AAVVS, Ronaldo Moura, a equipe multiprofissional e especializada é essencial, atuando desde a realização de exames até o atendimento psicológico. “A violência sexual resulta em grande impacto na saúde física, psíquica e, consequentemente, na vida produtiva das vítimas e demais membros da família, produzindo vulnerabilidades e insegurança. Diante dessa situação traumática, as vítimas encontram um porto seguro no AAVVS”, explica.