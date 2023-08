Volta às aulas: Detran realiza campanha com ações educativas

O Detran realiza durante esta semana a tradicional campanha de conscientização de volta às aulas. Na quarta-feira (02), as ações serão concentradas no no Colégio Sesi Canaã, das 11h30 às 13h30. Na quinta-feira (03/08), no Colégio Ipê, no Setor Bueno. Na sexta-feira (04/08), é o Colégio Degraus que recebe a equipe. Na segunda (07/08), os educadores reforçam ações no Colégio Lions Clube e na terça-feira (08/08) na Escola Municipal Ernestina Lina Marra.

O objetivo é conscientizar professores, pais, responsáveis e alunos para a adoção de comportamentos seguros no trânsito. Com a volta às aulas, a comunidade enfrenta diversos problemas com o aumento no fluxo do trânsito, especialmente no que se refere ao estacionamento em fila dupla, à falta do cinto de segurança e a parada ou estacionamento em locais proibidos.