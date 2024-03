Wilder, Caiado e Vitor Hugo devem apoiar Márcio Cândido, em Anápolis

O atual vice-prefeito Márcio Cândido será o candidato do governador Ronaldo Caiado (UB), do senador Wilder Morais (PL) e do ex-deputado federal Major Vitor Hugo (PL) à prefeitura de Anápolis, segundo revela uma fonte ao Tribuna do Planalto. A união se dará em virtude de se formar uma base ampla da direita contra o PT de Antônio Gomide, e por ele ser o que mais aglutina apoios e tem em seu favor a grande aprovação do prefeito Roberto Naves (Republicanos).

Outro fator pela escolha de Cândido é o bom trânsito com o público evangélico. “Lá, [Anápolis] é mais uma questão de definir pelo candidato do prefeito, que tem muita força dentro da igreja evangélica”, diz a fonte.

Nome que também postula pré-candidatura, Márcio Corrêa chegou a ser cogitado e trabalhado para ser o nome de uma frente ampla contra Gomide, sobretudo pelo ex-deputado federal Major Vitor Hugo, mas, segundo a fonte, este se juntará a Wilder e Caiado no apoio a Márcio Cândido.

“O sonho era unir toda a oposição em torno de um nome, mas como o prefeito e o Marcio Corrêa não andam juntos, o senador e o Caiado estão tentando unir forças em torno de um candidato para não deixar o PT ganhar”, finaliza a fonte.

Nas articulações para a formação do grupo, a tendência preferencial é de que Márcio Cândido se filie ao PL de Wilder Morais, e repita a polarização nacional com o PT de Gomide.