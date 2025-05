Zeca Baleiro, Mart’nália e Paralamas do Sucesso são atrações principais do Fica 2025, em Goiás

A cidade de Goiás já se prepara para receber a 26ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica 2025), que acontece entre os dias 10 e 15 de junho. Realizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), o evento terá entrada gratuita e reúne uma extensa programação de cinema, cultura, atividades ambientais e grandes atrações musicais.

Neste ano, o Fica terá como tema “Cerrado: a savana brasileira e o equilíbrio do clima” e contará com três shows nacionais de peso: Zeca Baleiro, na sexta-feira (13); Mart’nália, no sábado (14); e Os Paralamas do Sucesso, no domingo (15). Todos os shows principais acontecem na Praça de Eventos e prometem lotar o centro histórico da cidade.

Além dos nomes consagrados da música brasileira, o festival aposta na valorização da cena cultural goiana, com 26 apresentações artísticas regionais, divididas em três categorias: manifestações da cultura popular da cidade de Goiás (como capoeira, cortejos e carnaval), projetos musicais de outras cidades do interior e artistas das diversas regiões do estado.

Todos os gostos

A diversidade musical é um dos destaques da edição. Entre os artistas locais confirmados estão Bruna Mendez, com seu show de lançamento “Nem Tudo É Amor”, que mistura influências latinas e MPB; o duo KalangoDuo, com releituras e músicas autorais sobre o Cerrado; e o grupo Quinto Elemento, que presta tributo ao samba de raiz.

Também fazem parte da programação nomes como Juraildes da Cruz, Ronaldo Oliveira, Trio Jambu e Lourany Cruz, que representam diferentes vertentes da música goiana, do rock autoral ao forró tradicional, passando pela seresta e pela música afro-brasileira.

Mais do que música

O Fica 2025 vai além dos palcos: são mostras competitivas de cinema, oficinas, debates sobre meio ambiente, apresentações infantis e intervenções culturais por toda a cidade. O festival também conta com apoio de diversas instituições, como a Universidade Federal de Goiás (UFG), Fundação RTVE, Sesc, Saneago, Unesco, Fiocruz, Funai e várias secretarias do governo estadual.

Ao promover o encontro entre arte, sustentabilidade e identidade regional, o Fica reafirma seu papel como um dos maiores eventos culturais do Centro-Oeste brasileiro.