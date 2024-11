13/11: Uma bomba explodiu no coração da democracia brasileira!

A democracia brasileira mais uma vez sofreu um grave atentado provocado por mais um extremista de direita. Dessa vez o personagem se chama Francisco Wanderley Luiz, conhecido como Tiü França, militante-criminoso da extrema direita e ex candidato a vereador pelo Partido Liberal. Nas redes sociais o incendiário suicida propalava ódio contra a esquerda e demonstrava paixão cega pelo Bolsonarismo. Mais um delinquente capturado pelo discurso de ódio da internet!

Pelas redes sociais Francisco costuma seguir perfis de líderes da extrema direita e se somava aos esforços pela radicalização política. Foi frequentador das mediações de Quartéis Generais e participou de atos golpistas em 2022. Aparentemente um dito “Cidadão de Bem” que trabalhava como chaveiro e mais um divorciado na “Tradicional Família Brasileira”. Com histórico depressivo, acumulava frustrações e rancores.

Não há que se falar em “Lobo Solitário” ou “Coisa de Maluco” haja vista que os próprios passos do incendiário suicida demonstram que tudo faz parte de uma trama desenhada pelo extremismo exarcebada e conectado ao submundo dos algoritmos das redes sociais. Registros de agressões às Instituições da República e novas ameaças de bombas foram detectados em vários pontos de Brasília e do Brasil. A extrema direita golpista esta viva, bem articulada e perigosa!

Cabe ao campo democrático a união de esforços para conter o avanço de extremistas. Independente da convicção ideológico todos nós temos o dever cívico e moral de sermos escudos da democracia brasileira. Democracia essa única capaz de trazer paz, tranquilidade, segurança e progresso para o Brasil. Nosso País foi construído historicamente com a força da diversidade e pluralidade, não temos alternativa a não ser conviver bem e respeitosamente com aqueles que pensam diferente de nós. A liberdade é palavra chave!

Nossas Instituições de Controle Judicial devem agir com firmeza para conter e subtrair do convívio social todos aqueles que de maneira criminosa atentem contra o Estado Democrático de Direito. Cogitar anistia para golpistas-criminosos do 8/1 é imoral e inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal tem como dever de ofício agir com a proteção da Constituição Cidadã e amplo amparo Legal para fazer cumpriu o que manda o ordenamento jurídico brasileiro. Anistiar criminosos é dar carta branca para que o crime se reorganize e volte com mais força!

A banda Engenheiro do Hawai na música “Toda Forma de Poder” diz que: “o fascismo é fascinante deixa a gente ignorante e fascinada … e eu começo a achar normal que algum boçal atire bombas na embaixada…”; pois bem, se nada for feito agora cada vez mais fascinados pelo neo-fascismo vão explodir bombas em cima de nós e serem normalizados ou relativizados.

Sejamos todos radicais pela paz e democracia agora!