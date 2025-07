Em Assistência Social Itinerante, Vilela determina melhorias em atendimento nos Cras

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia promoveu nesta quinta-feira (10) mais uma edição do Assistência Social Itinerante, que levou serviços públicos gratuitos à Praça da Juventude, no setor Garavelo. A ação atendeu centenas de moradores ao longo do dia e somou mais de 700 atendimentos diretos, sendo 380 relacionados ao Cadastro Único (CadÚnico) e 355 consultas oftalmológicas, além da feira de adoção que conseguiu lares adotivos para 14 animais abandonados, entre cães e gatos.

O prefeito Leandro Vilela visitou o local pela manhã, acompanhado da primeira-dama Lana Bezerra e do ex-prefeito Gustavo Mendanha e da secretária de Assistência Social, Mayara Mendanha. Eles caminharam pela praça, conversaram com moradores e reforçaram o compromisso da gestão com a inclusão social e a descentralização dos serviços.

“Estamos aproximando a gestão das pessoas, levando os serviços públicos para onde elas estão. Sabemos que há uma demanda represada no CadÚnico que vem desde a gestão passada, mas nosso compromisso é garantir que ninguém fique sem acesso aos programas e benefícios. Por isso estamos levando os mutirões para todas as regiões, atuando então com agilidade, respeito para com os cidadãos aparecidenses”, afirmou o prefeito.

Coordenado pela Secretaria de Assistência Social e com apoio de diversas pastas, o mutirão levou à comunidade atendimentos como inscrição e atualização no CadÚnico, porta de entrada para programas como o Bolsa Família, orientações do Cras e Creas, encaminhamento para entrevistas de emprego, distribuição de mudas de árvores frutíferas e plantas do cerrado e exames de oftalmologia. Além de diversão para as crianças e adolescentes com pula-pula e jogos.

Segundo a secretária de Assistência Social, Mayara Mendanha, a proposta é facilitar o acesso da população a serviços essenciais. “Quando assumimos a secretaria, havia uma grande fila de espera para atualização do Cadastro Único. Os mutirões itinerantes são a forma mais eficiente de ampliar o alcance da assistência social. Hoje, no Garavelo, conseguimos atender com dignidade e agilidade quem mais precisa”, destacou.

A mãe da Cecília de 4 meses, Raíssa Araújo de Souza mora no Aeroporto Sul e aproveitou a oportunidade do mutirão para se inscrever no Cadastro único. “Preciso do registro no CadUnico para ter desconto na mensalidade da faculdade, por isso aproveitei o atendimento aqui na praça para me cadastrar. Para mim foi fundamental essa ação hoje, pois agora já tenho meu cadastro e poderei estudar”, comentou ela.

Feira de adoção responsável

Durante o evento, também foi realizada uma feira de adoção responsável de cães e gatos, organizada pelo Centro de Castração PATA, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Ao todo foram adotados 14 animais, sendo 10 cães e 4 gatos.

“Adotar é um ato de amor e responsabilidade. O adotante deve estar preparado para cuidar do animal com dedicação: oferecer abrigo, alimentação adequada, vacinação, carinho e cuidados veterinários. Nossos filhotes vão para lares que se comprometem com esse cuidado”, ressaltou a secretária Pollyana Borges.

O evento contou ainda com a parceria e presença dos secretários Marlúcio Pereira (Cultura) e Sandro Oliveira (Articulação Metropolitana).

Vereadores protocolam requerimento da CEI do Limpa Gyn