15 mil veículos serão leiloados pelo Dentran

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) vai leiloar aproximadamente 15 mil veículos de 27 a 29 de julho. Entre os itens a serem vendidos estão automóveis recuperáveis e sucatas aproveitáveis, recolhidos no pátio há mais de 60 dias. Os leilões têm respaldo na resolução 623/2016 e na lei nº 12.977/2014 e serão realizados pelo leiloeiro Leony Gomes dos Santos.

Os lotes com os veículos a serem vendidos estarão disponíveis para visitação entre os dias 20 e 22 e ainda 25 e 26 de julho, das 8h às 12h e das 14h às 17h, nos pátios da MC Leilão, Leilões Brasil e Leilomaster. As imagens ilustrativas também serão disponibilizadas pelos sites www.mcleilao.com.br, www.leiloesbrasil.com.br e www.leilomaster.com.br. Os editais foram publicados no Diário Oficial do Estado, em jornal de grande circulação e estão disponíveis no site do Detran-GO na aba “Leilão”.

O proprietário do veículo, em qualquer momento antes da realização do leilão, poderá reivindicá-lo, sanando o problema que ocasionou a retenção para fazer a retirada. Antes de enviar um veículo para leilão, o Detran-GO notifica o responsável legal pelo carro ou motocicleta para que ele tenha a oportunidade de reaver o bem. Somente quando são esgotadas as tentativas previstas em legislação é que é aberto o processo de venda.

Cuidados

O Detran-GO alerta que não cria site específico para fazer leilões. Os certames da autarquia são anunciados no Diário Oficial do Estado, no site www.detran.go.gov.br. Quem desejar adquirir veículo nos leilões do Detran-GO deve buscar informação sempre no site oficial, canal pelo qual são divulgadas todas as ações e os procedimentos da autarquia.