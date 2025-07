Trabalhador de 19 anos morre preso em elevador de grãos, na GO-213

Na tarde desta sexta-feira,4, Bombeiros Militares em Morrinhos foram acionados para resgatar um trabalhador preso em um elevador de grãos, em um armazém na rodovia GO-213, na zona rural do município.

Quando as equipes chegaram ao local, a eletricidade da estrutura já havia sido desligada por funcionários da empresa. Os militares acessaram o fosso do elevador de grãos por meio de escada portátil, onde foi verificado que a vítima se encontrava encarcerada no interior da estrutura do elevador, entre a esteira e o conjunto de engrenagens, com ausência de sinais vitais.

No resgate da vítima, do sexo masculino, 19 anos, os militares utilizaram técnicas de salvamento terrestre, realizando o sistema multiplicador de força, na estrutura externa para acessar a vítima que estava a aproximadamente 8 metros no interior do fosso. Quando os bombeiros chegaram até o jovem, ele já estava morto.

O corpo da vítima foi deixado aos cuidados da Polícia Científica.

