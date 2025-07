Prefeitura promove amistoso beneficente com ex-jogadores do Atlético

Como parte das comemorações pelo aniversário do tradicional bairro Campinas, a Prefeitura de Goiânia promove, na terça-feira (8/7), às 17h, um amistoso beneficente entre servidores municipais e ex-jogadores do Atlético Goianiense, no Estádio Antônio Accioly. Entre os participantes confirmados está o próprio prefeito Sandro Mabel, que entrará em campo ao lado de ídolos do futebol goiano.

A entrada para o jogo será gratuita, mediante a doação de um kit de higiene pessoal (escova dental, pasta de dente e sabonete) ou um agasalho em bom estado. Todo o material arrecadado será destinado às pessoas em situação de vulnerabilidade atendidas pela rede de assistência social do município.

O evento é uma iniciativa da Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh), com apoio de diversas secretarias, e busca valorizar a história de Campinas, onde fica o Atlético, por meio do esporte e da solidariedade, promovendo a integração da comunidade com ações sociais concretas.

“Campinas é um território simbólico e histórico para Goiânia. Estamos celebrando seu aniversário com um evento que envolve a comunidade, promove o esporte e, principalmente, contribui com ações de apoio àqueles que mais precisam”, destaca a secretária da Semasdh, Erizânia Freitas.

“Este é um momento de união, celebração e cuidado com o próximo. Vamos comemorar o aniversário de Campinas com um evento que vai além do futebol, estamos trabalhando para que toda a população goianiense tenha seus direitos garantidos”, afirma o prefeito Sandro Mabel.

O amistoso promete ser um momento de confraternização entre população, atletas do Atlético e servidores públicos, com foco no compromisso social. A Prefeitura de Goiânia convida todos a prestigiarem o evento, celebrarem a história de Campinas e contribuírem com as ações de acolhimento e cidadania.

Mapa investiga 70 mortes de cavalos por suspeita de contaminação em Goiás