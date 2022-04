Caiado lança em Iporá o Passaporte Equestre, no 14º Encontro Nacional de Muladeiros

Ao participar do 14º Encontro Nacional de Muladeiros e do tradicional desfile pelas ruas de Iporá, o governador Ronaldo Caiado (UB) lançou o Passaporte Equestre, um documento que dispensa a emissão de nota fiscal no trânsito de equinos, asininos e muares. A iniciativa garantirá agilidade, menos burocracia e maior economia para os equideocultores. Com o passaporte, os animais são identificados por chip e cadastrados por meio de QR Code, o que permite o livre transporte para participar de cavalgadas, desfiles, treinamentos, concursos, provas e qualquer outra atividade ou evento de natureza cultural, desportiva ou de lazer. Todos esses eventos são realizados com muita frequência pela maioria dos municípios goianos. A novidade também estende de 60 para 180 dias o prazo de validade de exames. “Minha mula Estrela já está chipada e, com isso, pode transitar sem a necessidade de repetir exames”, disse Caiado, antes do desfile. Considerado um dos maiores eventos do gênero no mundo, o encontro foi iniciado na terça-feira 19 e se encerrou no domingo 24, tempo em que reuniu as principais lideranças políticas do estado e do Oeste goiano.

Vazou

O governo estadual desistiu do projeto de liberar o reservatório do João Leite para uso recreativo. Após polêmica e consulta à população, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) comunicou que as águas do lago serão exclusivamente para o abastecimento da Região Metropolitana de Goiânia, como já ocorre.

Feriado

Dos governadoriáveis, Caiado e Gustavo Mendanha (Patriota) passaram parte do feriado em Iporá; Vitor Hugo (PL), na Chapada dos Veadeiros; e Marconi Perillo (PSDB) foi a São Paulo, onde assistiu à missa de um ano pelo falecimento do ex-prefeito Bruno Covas.

Meu garoto

Quem também circulou por Iporá foi o ex-senador Mauro Miranda (MDB), acompanhado do neto Felipe Cecílio (MDB), pré-candidato a deputado federal. Eles participaram de uma edição da Queima do Alho. Um dos confidentes de Iris Rezende, Mauro relembrou que foi ele quem levou a pavimentação asfáltica da cidade até Piranhas. Pediu apoio para o neto.

My love

Prefeita de Pires do Rio, Cida Tomazini (UB) deve mesmo lançar o marido e empresário Chico Tomazini (UB) a deputado federal. Os votos do casal estavam nas contas de José Nelto (PP), que tentará reeleição à Câmara dos Deputados.

Janelinha

Recém-chegado ao PSB, o ex-governador e ex-presidente do PSDB José Eliton ganhou espaço no programa partidário, onde falou dos altos preços do quilo de carne, do botijão de gás e do litro de gasolina.

Sonho meu

Eliton garantiu que, junto com Lula e Alckmin, o partido vai “acabar com a inflação e garantir que os mais humildes possam ter comida na mesa, oportunidade de formar seus filhos e direito a uma vida melhor.”

Homem-lupa

Também do PSB, o presidente regional e deputado federal Elias Vaz tem se dedicado a esmiuçar os gastos dos órgãos públicos no governo de Jair Bolsonaro (PL) e denunciar indícios de corrupção. Seu trabalho tem dado trabalho para o Congresso e o Tribunal de Contas da União (TCU). Já os denunciados parecem não estar nem aí, pois os absurdos continuam sendo feitos.

AGRO > Goiás sedia nesta semana, em Rio Verde, o 8º Encontro Técnico de Agricultura Sustentável, como tema “Bioinsumos: a nova realidade do campo”. O evento é fruto de uma parceria entre o Grupo Associado de Agricultura Sustentável (GAAS), o Grupo Associado de Pesquisado Sudoeste Goiano (Gapes) e o Instituto Federal Goiano (IFGoiano)—Campus Rio Verde (GO), como apoio do Governo de Goiás, do Sistema Faeg/Senar e da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Goiás (Aprosoja-GO).

Prefeitada

A XXIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios será nos dias 25 a 28 de abril, em Brasília. Realizada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), é considerada o maior evento municipalista da América Latina e tem como principal objetivo apresentar a pauta prioritária dos gestores aos Poderes Legislativo e Executivo, bem como aos órgãos de controle.

Só o ouro

Goiânia foi escolhida para sediar a Feira da Indústria da Mineração e o 7º Encontro Nacional da Média e Pequena Mineração, que serão realizados de 24 a 26 de maio, no Centro de Cultura e Convenções. O objetivo é discutir e realçar o papel das pequenas e médias empresas mineradoras do país, que são maioria entre as mais de 9 mil existentes.

Águas quentes

O prefeito Kleber Marra (Republicanos) criou força-tarefa para enfrentar o aumento abrupto de casos de dengue no município. A prefeitura já havia decretado estado de emergência em saúde pública e fará a contratação, em caráter emergencial, de novos agentes de endemias e de maquinário para a limpeza e roçagem em toda a cidade.

Plantão

Outra medida da prefeitura de Caldas Novas foram mudanças no atendimento à saúde. Além do remanejamento de profissionais das Unidades Básicas para os hospitais, será feita a contratação de mais médicos. Uma das unidades hospitalares passa a atender casos de suspeita de dengue das 7h à meia-noite, a partir do dia 2 de maio. E outra ficará aberta 24 horas para atendimento de crianças e de gestantes.

Mão nas rodas

Deputado estadual, Talles Barreto (UB) apresentou projeto de lei para isentar motos da cobrança de pedágios em rodovias sob concessão do estado de Goiás. Argumenta que quer “garantir melhores condições para esses motoristas que dependem de motocicletas para se deslocar e precisam diuturnamente pagar pedágio quando transitam de uma cidade a outra.”