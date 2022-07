Em razão da morte de Ronaldo Ramos Caiado Filho, filho do governador Ronaldo Caiado, as bandeiras na Praça Cívica amanheceram a meio-mastro, nesta segunda-feira, 4. O decreto de luto oficial por três dias foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado na noite do último domingo, 3. A agenda do governador está fechada para compromissos oficiais de governo.

O corpo de Ronaldo Caiado Filho foi velado na noite deste domingo, no Cemitério Vale da Paz, com a presença de familiares, amigos, auxiliares do governo e lideranças políticas regionais e de outros Estados, como o governador do Mato Grosso Mauro Mendes e o ex-prefeito de Salvador (BA), ACM Neto.

A cerimônia de cremação foi realizada no final da noite de ontem e as cinzas serão entregues posteriormente à família.

“Dor só não é maior que o amor”

Nas redes sociais, o governador Ronaldo Caiado lamentou a morte do filho, que foi encontrado morto neste domingo, 3, em uma fazenda em Nova Crixás. Na publicação ele destaca que o seu amor por Ronaldo Ramos Caiado Filho, de 40 anos.

“Meu filho querido. Minha dor neste momento só não é maior do que o meu amor por você. Que Deus o acolha na Sua Glória Infinita”, disse o governador.

No perfil do instagram, a primeira-dama Gracinha Caiado, também lamentou o ocorrido. “Confiamos em Deus e Ele está no comando de tudo. Ronaldo Filho era um menino carinhoso, dedicado e sempre se preocupava com o próximo. Sentiremos sua falta, mas temos a certeza que está ao lado do Nosso Senhor olhando por sua família”, escreveu.

Luto decretado

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Lissauer Vieira (PSD), decretou luto de três dias no Poder Legislativo pela morte do filho do governador Ronaldo Caiado, Ronaldo Ramos Caiado Filho. Ronaldo Filho era filho do governador com a pedagoga Thelma Gomes. A Assembleia Legislativa cancelou as suas atividades legislativas que estavam previstas para esta segunda-feira, 4, em razão do velório e sepultamento de Ronaldo Filho.

Os parlamentares e os funcionários do Poder Legislativo manifestam seus sentimentos e solidariedade ao governador, aos amigos e familiares.

Veja, abaixo, nota de pesar divulgada pelo presidente da Alego

Nota de pesar

Foi com muita tristeza que recebi a notícia do falecimento de Ronaldo Ramos Caiado Filho, de 40 anos, o único filho homem do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, neste domingo (3). Uma perda precoce, irreparável e que gera imensa dor em todos os familiares e amigos.

A perda de um filho abala todos nós que somos pais. Com os meus sinceros sentimentos de solidariedade, desejo muita força neste momento difícil. Que Deus, em sua infinita bondade, venha consolar e trazer o conforto necessário a todos os familiares e amigos.