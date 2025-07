Cocaína avaliada em R$ 20 milhões é apreendida em operação conjunta entre Goiás e Mato Grosso

Uma operação integrada entre as forças de segurança de Goiás e Mato Grosso resultou na apreensão de mais de 500 quilos de cocaína nesta semana. A droga, que saiu da Bolívia, seria distribuída em diversas regiões do Brasil. Um homem foi preso.

A ação contou com a participação de policiais federais, militares e rodoviários, que monitoraram a carga desde a fronteira até a abordagem. O entorpecente era transportado em um veículo interceptado na divisa entre os dois estados.

Segundo as autoridades, o prejuízo estimado ao crime organizado é de R$ 20 milhões. A cocaína apreendida era do tipo cloridrato, substância mais pura e valiosa no mercado ilegal.

A Polícia Militar de Goiás destacou a atuação de seu novo grupamento rodoviário, que tem participado de operações estratégicas em regiões de fronteira. O avanço da integração entre diferentes forças de segurança tem sido apontado como essencial no combate ao tráfico de drogas no Centro-Oeste.