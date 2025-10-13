1º Congresso FAUGO 2025 destaca força do automobilismo goiano

O 1º Congresso FAUGO 2025 foi realizado neste fim de semana em Goiânia, no SJ Premium, com o objetivo de consolidar Goiás como referência nacional no automobilismo. Promovido pela Federação Goiana de Automobilismo (FAUGO), o evento reuniu pilotos iniciantes e veteranos, chefes de equipe, mecânicos, dirigentes, familiares, presidentes de federações e clubes, além de promotores de eventos esportivos.

Mais do que um encontro técnico, o congresso se tornou um espaço de integração, troca de conhecimento e fortalecimento da comunidade esportiva. A programação incluiu palestras técnicas e motivacionais, painéis e oficinas práticas voltadas para modalidades como kart, rally, arrancada e drift. Também foram realizados workshops de marketing esportivo e ações de formação de agentes técnicos e desportivos em parceria com a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

Segurança e inovação

A segurança dos pilotos foi um dos principais temas debatidos. Especialistas trataram sobre o uso de equipamentos de proteção individual, protocolos de pista e resgate, além da apresentação de novos equipamentos de resposta rápida e combate a incêndios. A FAUGO destacou investimentos em capacitação de equipes médicas, agilidade de resgate e melhoria das estruturas de suporte em eventos oficiais.

Entre os participantes estiveram Giovanni Guerra, presidente da CBA; Téo José, apresentador e jornalista esportivo; Rivael Aguiar, presidente da Goiás Fomento; Victor Amado, presidente da Comissão de Jogos Esportivos e Loterias da OAB/GO; Coronel Claudia Lira, vice-prefeita de Goiânia; Cairo Salim, deputado estadual; e Roberto Boettcher, diretor do Autódromo de Goiânia, além de outras autoridades.

Futuro do esporte

De acordo com o presidente da FAUGO, Sérgio Crispim, o congresso nasceu para aproximar gerações do automobilismo e criar uma rede de oportunidades que ultrapassa os limites das pistas. A iniciativa marca uma nova etapa na história do esporte regional, reforçando o compromisso com a evolução técnica, a formação de novos profissionais e a valorização da segurança nas competições.

