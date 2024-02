31% dos homens brasileiros priorizam família sobre carreira feminina

Uma pesquisa recente realizada pela Bloomers, uma consultoria especializada no desenvolvimento de marcas, culturas e negócios, revelou que a população brasileira, especialmente os homens, continua a ter visões conservadoras e machistas em relação à constituição das famílias e o papel da mulher na sociedade. Segundo o estudo, 31% dos homens acreditam que as mulheres não devem ter uma carreira ou que devem ter uma carreira, mas que filhos, marido e casa sejam prioridade.

O estudo também abordou a constituição de famílias; 62% dos homens e 43% das mulheres entendem que uma família só pode ser composta por pai, mãe e filhos. Além disso, 50% dos homens e 60% das mulheres acreditam que a sociedade brasileira poderia valorizar mais o papel pessoal e profissional das mulheres. No entanto, apenas 16% dos homens e 29% das mulheres concordaram que há desvalorização, diminuição e discriminação do papel das mulheres na sociedade.

Família

Tanto homens quanto mulheres ressaltaram que as famílias possuem influência ou muita influência sobre suas vidas (66% no total). Uma menor parte dos entrevistados, porém, afirmou ter ampliado muito o relacionamento com suas famílias nos dois últimos anos (35% dos homens e 27% das mulheres).

Mudança

Parte dos entrevistados (41% dos homens e 43% das mulheres) reforçaram que a importância da família diminuiu nos últimos anos. Este dado é particularmente relevante em um período de mudanças históricas, marcado pela pandemia, a guerra e os recursos digitais.

5G Limitado

A tecnologia 5G, presente em mais de 3 mil municípios e beneficiando 140 milhões de brasileiros, enfrenta um obstáculo para a expansão devido à falta de legislações atualizadas. Apenas 399 municípios (7,16% do total) atualizaram as leis de antenas locais para a tecnologia 5G. Quatro capitais e oito cidades do interior e de regiões metropolitanas com mais de 500 mil habitantes ainda não têm legislação adequada ao 5G. Entre os municípios com mais de 500 mil habitantes, 12 têm leis adequadas ao 5G e seis precisam adaptar a lei para a instalação de infraestruturas. Nas cidades entre 200 mil e 500 mil habitantes, a situação é pior. No entanto, houve avanços, com o total de municípios que adaptaram as leis locais à Lei Geral de Antenas aumentando 65% de 347 em 2022 para 573 no ano passado.

Pode avançar

Segundo a Conexis Brasil, leis municipais que facilitam a instalação de antenas atraem investimentos e oferecem mais segurança jurídica para as operadoras. A tecnologia 5G, que pode ter antenas instaladas no topo de prédios, já está disponível em todas as cidades com mais de 500 mil habitantes e na maioria dos municípios com mais de 200 mil habitantes, superando as metas da Anatel. No entanto, a demora na atualização da legislação reduz o potencial do 5G, pois a digitalização da economia exigirá mais antenas que a rede atual. Nas capitais que não atualizaram a legislação, as operadoras enfrentam problemas para instalar as infraestruturas necessárias.

Formalidade …

O Estado de Goiás fechou o ano de 2023 com um saldo positivo de 50.276 postos de trabalho formais com carteira assinada, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged). De janeiro a dezembro, o Estado registrou 912.719 admissões contra 862.443 demissões, liderando no Centro-Oeste pelo segundo ano consecutivo.

… para o avanço empregatício

O Brasil registrou saldo positivo de 1.483.598 empregos formais em 2023, segundo o Novo Caged. O maior crescimento do emprego formal ocorreu no setor de serviços, com a criação de 886.256 postos. O salário médio de admissão foi R$ 2.037,94. A maioria das vagas criadas em 2023 foram preenchidas por homens (840.740). Mulheres ocuparam 642.892 novos postos. A faixa etária com maior saldo foi a de 18 a 24 anos, com 1.158.532 postos. Em dezembro, o Brasil registrou saldo negativo de 430.159 postos de trabalho com carteira assinada.

Confiança elevada

A confiança do setor de serviços do Brasil voltou a subir no início de 2024, atingindo o melhor nível em pouco mais de um ano, de acordo com dados divulgados pela FGV. O Índice de Confiança de Serviços (ICS) subiu 1,9 ponto, para 95,7 pontos, o patamar mais elevado desde outubro de 2022.

Expectativas melhoradas

O Índice de Expectativas (IE-S), que reflete as perspectivas para os próximos meses, sustentou a melhora, com alta de 6,4 pontos, para 95 pontos, o maior nível desde outubro de 2022. Isso compensou a queda do Índice de Situação Atual (ISA-S), indicador da percepção sobre o momento presente do setor de serviços. A melhora das expectativas pode estar relacionada à expectativa do empresário de manutenção da queda na taxa de juros e de redução do endividamento das famílias, bem como melhora da confiança dos consumidores e do mercado de trabalho.

Profissões em alta

De acordo com um levantamento recente do LinkedIn, os cargos de Analista de Privacidade, Analista de Cibersegurança e Executivo de Vendas são as profissões com maior potencial de crescimento em 2024. O estudo analisou milhões de vagas iniciadas por usuários nos últimos cinco anos e classificou os 25 cargos com crescimento mais acelerado no período.

Top 10

De acordo com o levantamento mais recente do LinkedIn, as dez profissões com maior potencial de crescimento em 2024 são: Analista de Privacidade, Analista de Cibersegurança, Executivo de Vendas, Representante de Desenvolvimento de Negócios (BDR), Gerente de Contas Estratégicas, Diretor de Receita, Engenheiro de Segurança de Processo, Assessor de Investimento, Analista de Dado, Gerente de Tráfego. Esses cargos estão liderando as tendências do mercado de trabalho no Brasil, refletindo a crescente demanda em áreas como privacidade de dados, cibersegurança e vendas. É importante notar que este é o segundo ano consecutivo que o cargo de Analista de Privacidade ocupa o primeiro lugar no ranking.

Lucrativo

O carnaval de 2024 deve movimentar R$ 9 bilhões, com um aumento de 10% em relação ao ano anterior. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) prevê que será a primeira vez que o faturamento superará o nível pré-pandemia. O setor de turismo está se recuperando pelo quarto ano consecutivo, com Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul liderando o crescimento. A tendência de crescimento deve continuar em 2024.

Turismo crescente

Com a melhora da situação financeira, os turistas brasileiros devem gastar mais neste carnaval, contribuindo para a circulação de renda no comércio e nos serviços. Em 2023, os gastos dos brasileiros no exterior aumentaram 44%, somando US$ 1,1 bilhão. Os gastos dos turistas estrangeiros no Brasil em 2023 superaram em 44% o valor de 2022. A tendência de alta deve continuar em 2024, com as despesas dos turistas brasileiros no exterior crescendo 19%, chegando a US$ 1,3 bilhão. Os estrangeiros no Brasil devem gastar 19,4% a mais, representando cerca de US$ 971milhões no carnaval em 2024.

Temporários

O carnaval não beneficia apenas o turismo, mas também impulsiona a contratação de trabalhadores temporários em várias áreas econômicas. A CNC prevê 66.699 vagas temporárias para 2024, com 3,1% de efetivação. Alexandre Sampaio, diretor da CNC, acredita que o carnaval de 2024 continuará a tradição de ser importante para o turismo brasileiro e reforçará a contratação de pessoal para atender à demanda.