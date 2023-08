3ª Expo Nerópolis espera gerar R$ 10 milhões em negócios

Acontece entre 30 de agosto e 2 de setembro a 3ª edição da Expo Nerópolis. A expectativa para este ano é gerar R$ 10 milhões em negócios, segundo o presidente da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Nerópolis (Acianer), entidade promotora da feira. O slogan da mostra é bem sugestivo: ”o doce tempero dos negócios”, numa alusão a produção de doces, uma vocação econômica expressiva do município.

A Expo Nerópolis já é uma referência na região e a edição de 2023 terá 63 estandes, com expositores de vários segmentos do comércio local, além das atividades de prestação de serviço e da indústria. Neste último segmento, um dos destaques é a multinacional Heinz, processadora de alimentos instalada na cidade e que chega somando apoio ao evento.

Geração de negócios

Conforme o presidente da Acianer, a feira significa um misto de oportunidades para os empresários locais, para os visitantes e está bastante eclética com produtos consolidados no mercado, inovações e lançamentos. “Nosso intuito é a geração de negócios e também a exposição de produtos, para mostrar o dinamismo da economia de Nerópolis”, afirmou o presidente da Acianer, Jones Rodrigues. Ele está confiante de que será possível atingir a previsão de R$ 10 milhões em negócios durante os quatro dias da mostra. No ano passado a feira foi muito bem e a tendência é de crescimento.

O evento conta com o apoio do Governo de Goiás e do Sebrae-GO, que são parceiros desde a primeira edição. A feira estará aberta à visitação das 18 às 23 horas e contará com uma praça de alimentação para receber os visitantes. No primeiro dia da Expo Nerópolis, o publicitário Gabriel Fagundes da agência Bão Digital, vai proferir palestra sobre o tema: “Como transformar sua empresa em uma máquina de vendas através do mundo digital”. Durante o evento, o Sebrae também promoverá palestras sobre empreendedorismo. O Senai estará presente com aulas gratuitas de panificação.

A programação prevê ainda um Talk Show com a participação de empresários de vários segmentos, comandado pelo jornalista Oloares Ferreira, sorteio de prêmios, apresentação dos humoristas Nilton Pinto e Tom Carvalho e música com artistas locais. Sábado, dia 2, último dia do evento, uma exposição de carros antigos vai tomar conta das ruas no entorno da feira.

A 3ª Expo Nerópolis, tem o apoio da Federação das Associações Comerciais e Industriais do Estado de Goiás (Facieg), Prefeitura Municipal de Nerópolis, Câmara Municipal de Nerópolis, Senai, Sicoob/Credicapa; além do patrocínio da Kraft Heinz.

Agenda:

3ª Expo Nerópolis – Doce Tempero para os Negócios

Data: 30 de agosto a 2 de setembro de 2023

Local: Praça da Igreja Matriz de Nerópolis

Horário de funcionamento: 18 às 23 horas