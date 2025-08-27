search
54% dos trabalhadores brasileiros não conseguem manter salário até o fim do mês

De acordo com a pesquisa, o salário dos trabalhadores está cada vez mais engessado, concentrado em gastos básicos de alimentção, luz, água e gás


27/08/2025

dinheiro
Para tentar equilibrar as finanças, 49% recorrem a fontes de renda extra, como trabalhos freelance, apoio familiar ou uso de crédito. (Imagem: Reprodução)

A vida financeira do trabalhador brasileiro segue apertada. Um estudo realizado pela SalaryFits, empresa do grupo Serasa Experian, aponta que 54% dos profissionais com carteira assinada (CLT) ou atuando como Pessoa Jurídica não conseguem manter o salário até o fim do mês.

O índice mostra uma melhora de 8 pontos percentuais em relação a 2024, quando o número era ainda mais alto (62%). Apesar do avanço, especialistas afirmam que o cenário ainda está longe de ser considerado positivo.

Falta de controle financeiro

O levantamento indica que apenas 2 em cada 10 trabalhadores afirmam ter total controle das próprias finanças. Essa falta de domínio compromete a capacidade de lidar com imprevistos: somente 25% conseguiriam arcar com uma despesa de R$ 10 mil sem recorrer a empréstimos ou ajuda de terceiros.

Reflexos na saúde e produtividade

As dificuldades com o orçamento doméstico também afetam a saúde mental. Segundo a pesquisa, 66% dos entrevistados relatam aumento de estresse, 43% sofrem com irritabilidade e 39% enfrentam insônia devido às contas no vermelho.

Para tentar equilibrar as finanças, 49% recorrem a fontes de renda extra, como trabalhos freelance, apoio familiar ou uso de crédito. Já 5% não conseguem fechar o mês de nenhuma forma, ficando totalmente expostos à inadimplência.

Onde o dinheiro vai parar

Os gastos prioritários seguem concentrados em itens básicos: alimentação, luz, água e gás. Em seguida, aparecem compromissos financeiros como financiamentos, empréstimos, consumo e educação — mostrando como a renda da maioria dos trabalhadores está cada vez mais engessada.

Educação financeira como saída

Para especialistas, a solução passa por um trabalho de educação financeira desde a infância, ajudando as novas gerações a lidar melhor com dinheiro e a escapar do ciclo do endividamento que ainda prende milhões de brasileiros.

