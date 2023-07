58% dos trabalhadores enfrentam escassez de recursos para o mês

Mais da metade dos brasileiros enfrentam dificuldades financeiras todos os meses, revela uma pesquisa recente. Entre eles está Maria do Carmo Ramos, uma doméstica de 57 anos, que luta para conseguir fazer uma reserva no final do mês, pois seu salário mal cobre as contas.

“Infelizmente, mal consigo reservar dinheiro no final do mês, já que meu salário apenas cobre as despesas. É uma batalha constante equilibrar o orçamento e lidar com imprevistos financeiros”, pontua Maria do Carmo. Ao ser questionada sobre suas finanças, ela revela. “Tive que recorrer a um empréstimo e agora tenho uma parte do meu salário comprometida. Foi uma decisão difícil, mas necessária para lidar com as despesas e imprevistos que surgiram. Agora, tenho que administrar o pagamento das parcelas mensais, o que torna ainda mais desafiador equilibrar meu orçamento. Apesar disso, estou fazendo o possível para garantir que todas as contas sejam pagas e que eu consiga cumprir meus compromissos financeiros.”

A falta de recursos para poupar e planejar tem sido um dos principais problemas enfrentados por famílias de baixa renda. A organização das despesas domésticas nem sempre é uma tarefa fácil, e a falta de recursos disponíveis limita a capacidade de poupar e planejar para alcançar sonhos ou lidar com emergências financeiras.

Essa realidade foi observada pela Zetra, uma empresa de tecnologia de Minas Gerais, que desenvolveu um sistema para promover o bem-estar financeiro por meio dos salários pessoais. Uma pesquisa encomendada pela fintech e realizada com 800 profissionais de empresas públicas e privadas em todo o Brasil revelou que 58% dos trabalhadores não possuem recursos suficientes para sobreviver durante o mês. Além disso, alarmantes 84% dos entrevistados afirmaram que não têm recursos para lidar com uma emergência financeira acima de R$ 10 mil.

Lidar com questões financeiras é uma tarefa desafiadora. Nesse contexto, o uso do crédito consignado pode ajudar a preencher algumas lacunas e proporcionar alívio para o orçamento familiar. Vale lembrar que o crédito consignado é um tipo de empréstimo em que as parcelas são descontadas diretamente do salário. Essa modalidade tem uma das menores taxas de juros do mercado devido ao desconto automático.

“A contratação do crédito consignado deve ser feita com responsabilidade. É importante planejar e priorizar os gastos. Ao receber o valor, é fundamental ter um destino específico em mente, levando em consideração os juros mais baixos. Dessa forma, as finanças podem ser restauradas prontamente”, destaca Andreza Stanoski, educadora financeira da Zetra.

Mas quando é o momento certo para contratar um empréstimo consignado?

Andreza ressalta que essa modalidade é uma excelente opção em casos de necessidades urgentes, principalmente devido às baixas taxas de juros. Também pode ser útil quando as parcelas cabem no orçamento e não comprometem demasiadamente as finanças no final do mês. “É interessante também ao iniciar um negócio ou realizar reformas em casa, garantindo que não falte nenhum dos materiais necessários”, acrescenta ela. O crédito consignado também pode ser uma opção para quitar dívidas com juros mais altos, como cartão de crédito e cheque especial, permitindo reduzir o valor dos juros pagos.

Por outro lado, o crédito consignado não é uma opção interessante, por exemplo, quando o dinheiro é destinado a terceiros ou para despesas do dia a dia. “Nesses casos, é melhor rever o orçamento e cortar gastos desnecessários”, alerta Andreza. Ela também ressalta que essa modalidade não é eficaz para investimentos. “Mesmo com juros baixos, os rendimentos de investimentos conservadores superam os juros desse tipo de empréstimo”.

Existem vantagens e desvantagens em optar pelo crédito consignado. Quem escolhe essa modalidade pagará menos juros em comparação com outras formas de empréstimo pessoal, e até mesmo pessoas com dívidas pendentes podem obtê-lo, pois o pagamento é feito automaticamente, independentemente da situação devedora do cliente.

Porém, ao mesmo tempo em que uma dívida de longo prazo pode ser vantajosa, também pode levar a situações complicadas para quem empresta. “Se você tem o empréstimo descontado todos os meses do seu salário, você terá condições de equilibrar essa dívida com outras obrigações por um longo período?”, questiona a educadora. Para Andreza, a educação financeira baseada em uma sólida base de conhecimento resulta em decisões acertadas e em empréstimos feitos apenas quando realmente necessários.