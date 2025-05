A partir desta sexta-feira (2/5), o Sebrae Goiás promove uma programação especial com mais de 270 atividades voltadas para microempreendedores individuais (MEI) em todas as regiões do estado. A iniciativa, que integra o Mês do MEI, inclui cursos, oficinas, palestras e atendimentos presenciais e online, com o objetivo de fortalecer a gestão dos pequenos negócios. A expectativa é atender cerca de 20 mil empreendedores durante o período.

Entre os temas abordados estão finanças, contabilidade, serviços financeiros e estratégias para alavancar negócios. A lista completa de eventos, com datas, locais e horários, está disponível no site oficial do Sebrae Goiás.

Segundo Antônio Carlos de Souza Lima Neto, diretor superintendente do Sebrae Goiás, o estado possui atualmente 589 mil MEIs formalizados, a maioria no setor de serviços. “Esta é uma ação estratégica para apoiar quem movimenta a economia local, oferecendo conhecimento e ferramentas essenciais para o crescimento”, afirmou.

Marcelo Lessa Medeiros Bezerra, diretor técnico da instituição, destacou que o MEI é a principal porta de entrada para o empreendedorismo. “Nosso foco é proporcionar acesso a conteúdo relevante e suporte em todas as etapas do negócio”, explicou.

A demanda pelos serviços do Sebrae tem aumentado, conforme relatou o gerente regional Marcelo Moura. “Nossas equipes estão preparadas para auxiliar desde a formalização até a digitalização e o planejamento empresarial”, completou. A iniciativa reforça o compromisso da instituição com o desenvolvimento dos pequenos negócios em Goiás ao longo de 2025.

