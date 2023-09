6ª parcela do IPTU dos goianienses vence nesta quarta-feira (20)

Os contribuintes goianienses que optarm por parcelar o pagamento do IPTU têm até esta quarta-feira (20) para pagar a sexta cota do tributo sem a incidência de juros e multas.

O boleto pode ser emitido pelo site da Prefeitura de Goiânia, no Portal do Contribuinte, ou diretamente em uma loja do Atende Fácil.



A Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) lembra que, após o pagamento, restarão três cotas, programadas para o dia 20 dos meses de outubro, novembro e dezembro. “Todos os investimentos realizados na Capital são financiados com recursos provenientes do imposto pago pelo contribuinte”, destaca o secretário municipal de Finanças, Vinicius Henrique Alves.



Uma das novidades implantadas é a opção de pagamento via PIX, uma forma prática e ágil de quitar o IPTU. Para realizar o pagamento via PIX, basta acessar o aplicativo ou plataforma de seu banco e selecionar a opção de pagamento através do PIX. Em seguida, basta capturar o QR Code disponível no boleto. A Sefin orienta para o contribuinte conferir corretamente os dados, evitando qualquer contratempo no processo posteriormente.



Arrecadação e Isenção

Imóveis com valor de até R$ 140 mil têm direito à isenção do imposto. Aproximadamente 71 mil edificações foram contempladas com o IPTU Social em 2023. Segundo a Sefin, o valor de lançamento do IPTU para 2023 é de R$ 1.206.737.731,78, o que totaliza acréscimo de R$ 30.848.523,78 no lançamento de 2022, quando foi de R$ 1.175.889.208,00.