74 ganhadores do Nota Fiscal Goiana devem retirar prêmios

Quase metade dos ganhadores de novembro do Programa Nota Fiscal Goiana ainda não retiraram seus prêmios. Os 74 vencedores têm até 5 de março de 2024 para fazer o requerimento no site www.economia.go.gov.br/nfgoiana. Basta realizar o login e fornecer os dados bancários.

A lista completa dos 158 contemplados está disponível no portal da NFG. É importante lembrar que após 90 dias corridos a partir da publicação no Diário Oficial, o sorteado perde o direito ao prêmio, e o dinheiro retorna aos cofres do Estado.

Podem participar dos sorteios os consumidores inscritos no programa e que pedem nota fiscal com CPF em suas compras.

A edição de novembro sorteou R$ 200 mil no último dia 30, distribuídos para 158 consumidores de 34 municípios goianos. Além do prêmio máximo de R$ 50 mil, há premiações de R$ 10 mil, R$ 5 mil, R$ 1 mil e R$ 500,00, valores brutos.