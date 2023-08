94% dos brasileiros defendem maior taxação de produtos nocivos à saúde

Uma pesquisa do Datafolha encomendada pela ACT Promoção da Saúde revelou que 94% dos brasileiros apoiam o aumento de impostos para produtos nocivos à saúde, como cigarros, bebidas alcoólicas e alimentos ultraprocessados, e ao meio ambiente. O tema é recorrente nas discussões em torno da reforma tributária.

A maioria da população pesquisada – 73% – também é favorável que o valor arrecadado com a maior taxação desses produtos seja direcionado ao SUS.

A pesquisa mostrou que, para 79% dos entrevistados, cigarro e outros produtos de tabaco devem ter impostos mais altos. A porcentagem dos que defendem o mesmo para bebidas alcoólicas é de 71%.

A maioria da população (57%) também é contrária aos incentivos fiscais a setores que produzem produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente.

De acordo com a versão do texto da reforma tributária aprovada em julho na Câmara, itens classificados como prejudiciais à saúde, como tabaco e bebidas alcoólicas, e ao meio ambiente teriam uma tributação adicional com um imposto seletivo. A lista pode ser revista pelo Senado e, depois, ainda será preciso regulamentar a reforma por meio de uma lei.