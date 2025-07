A surpreendente classificação do Fluminense no mundial

No início do Campeonato Mundial de Clubes, os brasileiros Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras eram considerados participantes que dificilmente passariam da primeira fase da competição. Depois das oitavas de final, Palmeiras e Fluminense surpreendem a imprensa internacional ao se classificarem para as quartas de final, deixando para trás clubes renomados do futebol europeu. A surpresa entre os brasileiros foi a desclassificação do Flamengo, tido como favorito ao título. Nas quartas de final, o Palmeiras enfrenta o Chelsea e o Fluminense encara o Al Hilal, outro time que surpreende no torneio. Os dois jogos dos brasileiros acontecem na próxima sexta-feira às 16 horas.

Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Palmeiras já faturaram uma premiação de R$ 731,7 milhões. Estão em conta valores recebidos na cota básica por participação e os assegurados com os resultados em campo. O Fluminense não se intimidou com o fato de encarar o atual vice-campeão europeu, vencendo a Inter de Milão por 2 a 0. Com a vitória do tricolor na tarde de segunda-feira, o Brasil passa a contar com dois participantes nas quartas de final do Mundial de Clubes. O tricolor Flu era considerado o time mais limitado entre os brasileiros. O Flamengo, por sua vez, o favorito até mesmo para ser finalista da competição. Foi desclassificado nas oitavas de final pelo Bayern de Munique.

Goiás contrata lateral da Aparecidense

A diretoria das Aparecidense não confirma, mas a notícia circulou ontem após ser divulgada pela Rádio Bandeirantes, dando conta da contratação do lateral esquerdo Moraes, ex-Atlético e atualmente na Aparecidense. Moraes esteve suspenso por dois anos por envolvimento no escândalo das apostas em jogos do Brasileirão de 2022. O lateral chega para suprir uma das principais carências do elenco. Revelado pelo Atlético, Moraes passou pela base do Flamengo, depois jogou pelo Mirassol, São Bento, Santos e Juventude.

No campo de jogo, o Goiás é o time que mais ganhou jogos após sair perdendo entre clubes de todas as divisões. Foram quatro viradas, sendo a primeira contra o Operário, em Ponta Grossa, depois contra o Avaí na Serrinha, virou também no clássico contra o Atlético no estádio Antônio Accioly e por último no domingo que passou em Chapecó. Todos com o placar de 2 a 1. O técnico Vagner Mancini afirmou que o time esmeraldino não desiste dos jogos quando está atrás do marcador e tenta manter a postura ofensiva na busca por pontos. O poder de reação do Goiás reflete o número de pontos obtidos. Neste cenário, considerando os empates, o alviverde é o que mais pontuou nas Séries A e B com 12 pontos conquistados.

CRB sem Pottker e Daniel

Em razão de um acordo entre as diretorias do Atlético e CRB, os atacantes Willean Pottker e Daniel Lima não jogarão contra o Dragão na próxima quinta-feira no estádio Antônio Accioly. Os atletas pertenciam ao Atlético e foram cedidos ao time alagoano, só que Pottker saiu em definitivo, portanto trata-se de um acordo que o CRB não precisava concordar. Bom para o Atlético.

Depois de sair derrotado no clássico contra o Vila Nova, o rubronegro iniciou preparação para o jogo contra o CRB. O ambiente em Campinas é tenso, principalmente depois das declarações bombásticas de Adson Batista em sua entrevista tradicional depois das partidas. Adson afirmou que o técnico Fábio Matias construiu a vitória do Vila Nova. Disse ainda que o treinador desestruturou o time atleticano com as substituições equivocadas. O dirigente atleticano disse também que Fábio Matias será o técnico do Atlético até o jogo de quinta-feira contra o CRB, ou seja, se não ganhar tá fora.

Outra declaração de Adson Batista que surpreendeu o meio esportivo goiano foi a afirmação dando conta de que seu ciclo no Atlético estaria chegando ao fim. Depois negou que estaria deixando o Clube. Adson prepara o Atlético para que seu legado não seja esquecido. Parece que é só o que lhe prende no cargo de presidente. O temperamento explosivo de Adson Batista já é conhecido fora do estado de Goiás. No meio esportivo nacional, comenta-se que é muito difícil trabalhar como técnico no Atlético. O presidente interfere nas escalações e desestabiliza o ambiente no clube com suas entrevistas concedidas sempre após cada partida.

MOSAICO

+++ O tenista brasileiro João Fonseca avança em sua primeira participação na chave principal de Wimbledon. Fonseca venceu o britânico Jacob Fearnley por 3 sets a 0, em jogo de duas horas nesta segunda-feira.

+++ Ao longo da história, o Vila teve técnico e jogador importante que passaram pela Ferroviária. Vail Mota, tricampeão pelo Vila Nova e o meia atacante Alan Mineiro foram contratados junto à Ferroviária de Araraquara.

+++ Vila e Ferroviária vão se enfrentar pela primeira vez na Série B. Na história, os dois times jogaram entre si por quatro oportunidades e o Colorado jamais venceu seu adversário do próximo domingo.

+++ No campeonato goiano da Divisão de Acesso, Centro Oeste e Anapolina dividem a liderança com 16 pontos ganhos. Mas o Centro-Oeste tem uma vitória a mais.

+++ A Anapolina só está com a mesma pontuação do Centro Oeste graças ao erro do árbitro Rubens Paulo Rodrigues, que deixou de marcar um pênalti claro a favor do Morrinhos no final da partida, quando o jogo estava empatado em 2 a 2.

+++ Na Divisão de Acesso, sobem dois para a elite. Além de Centro Oeste e Anapolina que ocupam primeira e segunda colocação, o Trindade aparece logo abaixo com 14 pontos positivos. Correndo por fora, Tupy de Jussara e Rio Verde ainda sonham com o acesso.

