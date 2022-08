A urgência de incorporar práticas ESG à linha de produção industrial

Para contermos a catástrofe ambiental e social que se avizinha, é fundamental que as ações, sejam individuais, empresariais e governamentais, e realizadas de forma consistente e duradoura. No setor industrial, obviamente, todos nós estamos cientes da gravidade e do ponto que chegamos. O ponto crucial é que entendamos o momento que estamos vivendo, de modo que as ações deliberadas nas políticas internas sejam efetivas e longevas.

No estudo “The turning point – Um novo clima econômico na América do Sul”, desenvolvido pela Deloitte, podemos verificar que teremos sérias consequências climáticas em nosso continente, assim como em todo o planeta, se não houver um controle eficiente das emissões, com consequências não somente ambientais, mas também no campo econômico, onde diversos setores seriam impactados diretamente, dentre eles o da manufatura, varejo e certamente o turismo.

Assumindo todos os compromissos, de acordo com o estudo, teremos um cenário econômico promissor contando com geração de empregos, incremento anual do PIB da região e claro, a preservação do meio ambiente, garantindo também o futuro das próximas gerações.

A chave do sucesso dessa iniciativa passa pelas mãos da indústria, de modo que há uma necessidade iminente de contribuir ambientalmente. É necessário estimular a visão de longo prazo e entender que preocupações ambientais serão fundamentais para alavancar o futuro econômico, levando em consideração o equilíbrio entre essas duas frentes – financeira e ambiental.

Valores, ética e paixão por um futuro melhor

ESG: environmental, social and governance – ambiental, social e governança. Ou, quem sabe, sustentabilidade empresarial. E como uma empresa responsável precisa atuar para se adequar às práticas ESG?

Com padrão ético para que as leis e normas sejam cumpridas integralmente. Priorizando saúde e segurança, promovendo a diversidade e respeitando as personalidades e os direitos humanos. Protegendo e melhorando o meio ambiente, trabalhando em harmonia com a natureza.

A união de todos esses fatores mencionados é resultado do equilíbrio que devemos buscar para atingir a saúde social, ambiental e econômica.

Como mencionei anteriormente, é necessário criar uma visão de longo prazo e entender que a cada dia temos a oportunidade de alterar o que pensamos sobre futuro. Adequar-se para atuar eticamente em conformidade com as práticas previstas é uma atividade diária e consistente.

Não podemos ter intenção de colher resultados antes do momento adequado. As ações devem ser executadas e o tempo de maturação e colheita de resultados, respeitado.

O nosso papel nessa jornada

As práticas ESG devem ser respeitadas em um âmbito mais abrangente, não apenas no cenário empresarial, mas também no cenário individual, pessoal. Digo isto pois cada cidadão, de cada localidade, deve se inteirar dos deveres e obrigações que devem ser respeitados eticamente. Tomando isso como ponto basilar, teremos contribuição ativa nas relações sociais, ambientais e de governança.

Nós temos condições de contribuir com as práticas, através da política elaborada para este fim e de todos os movimentos que já foram e que estão sendo feitos, para que possamos enxergar os resultados, no momento certo.