Bruno Peixoto lidera edição do Deputados Aqui com serviços gratuitos e regularização fundiária em São Miguel do Araguaia

Em mais uma grande ação social liderada pelo presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), deputado Bruno Peixoto (UB), o programa Deputados Aqui chegou neste sábado (5) ao município de São Miguel do Araguaia, levando cidadania, serviços jurídicos, atendimentos médicos e a entrega gratuita de mais de 70 escrituras definitivas a famílias da cidade.

Pautado pelo compromisso público e sempre atento aos anseios da comunidade, o presidente do Legislativo goiano participou ativamente de toda a programação, que reuniu centenas de moradores em frente à sede da Prefeitura Municipal, no Setor Xavante. Para o parlamentar, a ação, com destaque para a entrega dos documentos de regularização fundiária, representa um marco para o município.

“Estamos garantindo o que é de direito dessas famílias: segurança jurídica, dignidade e o reconhecimento do lugar onde construíram suas histórias. Essa é a política que transforma vidas de verdade. Sem dúvidas, um momento histórico e de grande significado para São Miguel do Araguaia”, afirmou Bruno Peixoto.

O prefeito do município, Jerônymo Siqueira (PL), destacou a importância da iniciativa e da parceria com o Poder Legislativo estadual. “Receber o Deputados Aqui é um privilégio. Estamos vendo a população ser atendida e acolhida com tantos atendimentos gratuitos. Algo nunca visto na história da nossa cidade”, declarou.

Por sua vez, o vice-prefeito, Dr. Natanael (MDB), também enalteceu o programa e contribuiu com atendimentos médicos durante o evento. “Ver esse cuidado com a nossa gente, com a saúde e a dignidade de cada um, é emocionante. Essa ação tem a marca da eficiência”, pontuou.

Atendimentos gratuitos

Durante todo o dia, os moradores tiveram acesso a uma série de serviços gratuitos nas áreas de saúde, cidadania e assistência social. Foram oferecidas consultas médicas, ginecológicas e odontológicas, exames laboratoriais e oftalmológicos, auriculoterapia, atendimento jurídico e corte de cabelo.

Também foram realizados serviços como castração de cães, orientações ao produtor rural, atendimentos da Saneago, Equatorial e AGR, além de feira do produtor, atividades recreativas para crianças e um grande almoço comunitário.

Reconhecimento

Outro ponto alto da programação foi a sessão solene realizada pela Assembleia Legislativa, que homenageou personalidades que contribuem para o desenvolvimento de São Miguel do Araguaia. Foram reconhecidos nomes de destaque nas áreas da educação, cultura, saúde e segurança pública.

“Valorizar quem faz a diferença em sua cidade é um dever do poder público. Esta homenagem é o nosso agradecimento a todos que ajudam a construir um Goiás melhor, todos os dias”, ressaltou Bruno Peixoto.

Também participaram da 11ª edição do programa os deputados estaduais Paulo Cézar Martins, Amilton Filho, Coronel Adailton e a deputada estadual Vívian Naves, além de vereadores, secretários municipais e demais autoridades.

