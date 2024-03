A versatilidade de Vanderlan

O lançamento da pré-candidatura de Izaura Cardoso, que trocou o PL pelo PSD, a prefeita de Senador Canedo foi um dos motivos que levaram o vereador Lucas Kitão (PSDB) a se colocar na disputa pela Prefeitura de Goiânia, antecipando-se ao senador Vanderlan Cardoso (PSD), que havia anunciado para este mês o lançamento da própria candidatura a prefeito da capital.

Kitão argumenta que Vanderlan se preocupa mais com a eleição da cidade vizinha que com a da capital. O que não deixa de ser fato. Desde que Vanderlan foi prefeito de Senador Canedo que ele tem participado do processo eleitoral de lá; inclusive, o prefeito Fernando Pellozo foi eleito com apoio do senador, apesar de hoje já não contar com ele.

Estar em todos os lugares e em todas as disputas é uma característica de Vanderlan. Quando não pode ocupar determinado espaço, coloca a mulher Izaura, que é suplente do senador Wilder Morais. Em 2022, o senador não disputou a eleição, mas sua mulher, sim; e por outro partido que não o dele, garantindo-lhe espaço em dois grupos políticos distintos. Pode assim, apoiar a candidatura do Major Victor Hugo ao governo de Goiás enquanto seu partido estava com Ronaldo Caiado.

Agora, Isaura troca o PL pelo PSD – Vanderlan se afastou de Jair Bolsonaro e está se aproximando de Lula – para disputar a prefeitura de Canedo, enquanto Vanderlan protela a decisão de disputar ou não a eleição em Goiânia.

Essa versatilidade do senador, que se adapta a qualquer cidade, partido ou cargo para conquistar espaços, fez dele um político de sucesso, mas por outro lado, ele mesmo reclama de isolamento e boicote por parte de outros políticos.

Hoje, ele lidera as pesquisas de intenção de votos em Goiânia e é o principal cabo eleitoral em Senador Canedo, mas se na capital o quadro eleitoral ainda não está delineado, o que pode favorecê-lo, em Canedo, até o momento, ao menos 11 políticos já se lançaram como pré-candidatos.

Como diz o ditado popular, quem muito quer, nada tem. Esse é o teste da hora do senador.