Aava Santiago se encontra com padre Júlio Lancelotti, em São Paulo

A vereadora Aava Santiago (PSDB/GO) esteve, nesta quinta-feira (30), em São Paulo, com o padre Júlio Lancelotti, a convite dele, para discutir estratégias em defesa na população em situação de rua. Na oportunidade, Aava levou ao conhecimento do sacerdote, um Projeto de Lei de sua autoria que prevê a obrigatoriedade de a Defesa Civil emitir alerta específico para que a população de rua seja protegida, em especial, de chuvas intensas e variações drásticas de temperatura. O texto do PL está em tramitação na Câmara Municipal de Goiânia.

“Emocionada! É preciso reconhecer minha pequenez diante da grandiosidade e da humanidade do padre Júlio Lancellotti, um homem, que há quase 40 anos abraçou a missão de levar esperança e fé às ruas, sempre ao lado das pessoas em situação de vulnerabilidade é, sem dúvida, uma referência na defesa dos direitos humanos no Brasil e no mundo inteiro”, comenta Aava Santiago.

À noite, Aava Santiago participa de um encontro com jornalistas, articuladores e doadores que buscam incentivar lideranças regionais na construção de uma rede de enfrentamento de desafios públicos relacionados ao meio ambiente, juventude, educação, saúde pública, com foco na renovação política. O objetivo do grupo é apoiar pré-candidatos e projetos em todo país (seja ao executivo ou legislativo) para as próximas eleições. Por sua posição de destaque na articulação junto aos jovens, às mulheres, aos evangélicos e às comunidades periféricas, Aava Santiago é a única representante dos estados do Centro-Oeste.