Aberta seleção de estágio para bolsistas do Probem

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), publicou o edital para seleção de 96 estagiários, de diversas áreas, para atuarem nas unidades do Executivo estadual. A seleção é exclusiva para beneficiários do Programa Universitário do Bem (Probem), da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).

Os estudantes selecionados receberão bolsa de estágio no valor de R$ 1 mil, auxílio-transporte de R$ 100 e seguro contra acidentes pessoais, contratado em benefício do estagiário. As inscrições para concorrer às vagas terão início na próxima segunda-feira (24/6) e seguem até o dia 5/7. Não é preciso pagar nenhuma taxa para participar.

Para concorrer, o estudante deve estar matriculado em uma das instituições de ensino superior listadas no edital e ser beneficiário do Probem. A seleção será realizada em três etapas: validação do candidato na lista de beneficiários do Probem; análise curricular e entrevista, conforme cronograma definido no edital. A previsão é que o resultado definitivo da seleção seja publicado no dia 17/7.

Os estagiários cumprirão jornada semanal de 20 horas em uma das pastas do Governo de Goiás, de acordo com a conveniência da administração pública. O período de estágio será de no máximo dois anos.

Acesse o edital completo aqui.