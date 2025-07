Mais de 20 mil alunos da rede municipal de Goiânia participam de projetos pedagógicos

A Secretaria Municipal de Educação (SME) desenvolveu, no primeiro semestre de 2025, uma série de projetos que alcançaram mais de 20 mil alunos da Rede Municipal de Educação (RME). As ações, promovidas pelas gerências da pasta, em parceria com diversas instituições, programas e projetos envolveram estudantes da Educação Infantil, com foco no aprendizado integral, dentro e fora da sala de aula.

Entre os destaques estão os projetos de jogos educacionais, educação ambiental, alimentação saudável, mediação de conflitos e educação inclusiva na Educação Infantil. As iniciativas propõem atividades interdisciplinares que dialogam com o currículo escolar e as realidades locais, sociais e individuais de cada comunidade escolar. De acordo com a secretária municipal de Educação, Giselle Faria, os projetos são pensados por técnicos e especialistas com o objetivo de ampliar os espaços de aprendizagem.

“A SME está comprometida com a formação integral dos nossos estudantes. Cada projeto é planejado para responder às necessidades específicas de cada etapa de ensino, sendo elas a Educação Infantil, Educação Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA), promovendo o desenvolvimento de habilidades para além do conteúdo tradicional, com foco também nos valores, na cidadania e na resolução de questões do cotidiano”, afirma Giselle Faria.

Com temáticas variadas, os projetos buscam integrar saberes e estimular a participação ativa dos alunos. Um dos exemplos é o “Criancidade na Educação Infantil”, que convida as crianças a refletirem sobre o lugar onde vivem. A iniciativa começa com rodas de conversa nas unidades de ensino sobre temas como ‘O que faz um prefeito?’ e ‘A vez e a voz das crianças na cidade’, e evolui para a criação do Conselho e da Assembleia das Crianças, grupos formados por representantes dos Cmeis participantes. No encerramento do projeto, as crianças têm a oportunidade de apresentar suas demandas diretamente ao prefeito de Goiânia.

Aluna do Cmei Goiânia Viva, Laura Cruz, de 5 anos, participou da assembleia e levou uma sugestão ao prefeito Sandro Mabel. “O prefeito escreveu o que eu falei, que ao lado da minha casa tem mato e que as pessoas podem pegar dengue. Pedi que ele limpasse lá”, contou.