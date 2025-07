Estudante do ProBem representa Goiás em conferência da Organização das Nações Unidas

O Goiás Social transforma vidas e abre portas para o futuro. É que acredita Gemima Simprime, 28 anos, que faz questão de dizer: “Tenho certeza disso”. Estudante do curso de Enfermagem da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), a jovem, que é uma refugiada haitiana e chegou ao Brasil em 2019, só pôde realizar o sonho de fazer um curso superior graças ao Programa Universitário do Bem (ProBem) da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). Beneficiária da iniciativa, Gemima acaba de representar o Estado de Goiás na Youth International Model United Nations, em Nova York, Estados Unidos. O encontro debateu e promoveu valores de respeito e compromisso com os direitos humanos.

“Venho de um país (Haiti) que foi devastado por um terremoto em 2010 e com um dos piores índices de pobreza e desigualdade do mundo. Aqui recebi a maior bênção que uma pessoa pode ter: a oportunidade de ter mais qualidade de vida e um futuro melhor, e isso só está sendo possível graças do ProBem. Jamais teria chances de fazer um curso superior se não fosse essa iniciativa do Goiás Social”, afirma.

Gemima, que tem uma bolsa parcial do ProBem e termina o curso de Enfermagem em 2026, ainda quer mais. Estar em Nova York, no encontro realizado pela Federação Mundial das Associações das Nações Unidas, foi só o primeiro passo para um dia se tornar uma delegada da ONU. “Quero fazer mestrado e doutorado. O ProBem despertou em mim mais sonhos e vou atrás deles”.

Referência em todo o País

“Poucas coisas me deixam tão feliz quanto saber que o Goiás Social e suas iniciativas, como o ProBem, é capaz de realizar sonhos e abrir portas para o futuro”, afirma a presidente de honra da OVG e coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, que ainda destaca: “Não foi fácil colocar o ProBem nos eixos, pagamos dívidas deixadas por administrações passadas, criamos um processo seletivo mais justo no qual o benefício chega a quem realmente precisa. E, hoje, o ProBem se tornou referência em todo o País, dando mais dignidade a famílias em situação de vulnerabilidade”.

Desde 2019, o Probem já beneficiou 49.442 universitários de 241 municípios goianos, distribuídos em 117 instituições de ensino superior, em 107 cursos diferentes. Atualmente, o programa está com inscrições abertas para mais 5 mil bolsas de estudo. Para saber mais, basta entrar no site da OVG (www.ovg.org.br) ou nas redes sociais da instituição.

